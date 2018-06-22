Первый модернизированный Ту-204 для космонавтов могут поставить в июле

ВОРОНЕЖ, 22 июн — РИА Новости. Первый модернизированный самолет Ту-204-300, предназначенный для транспортировки космонавтов на Байконур и Восточный, планируется передать Центру подготовки в этом июле, заявил журналистам в пятницу гендиректор предприятия-участника кооперации по данной машине — "Русавиантер" — Алексей Упоров.

Самолеты должны были поступить в ЦПК еще в 2016–2017 годах. На их покупку и модернизацию "Роскосмосу" из бюджета было выделено 3,3 миллиарда рублей. В настоящее время космонавты летают на Байконур на самолетах Ту-134.

"Мы полностью изготовили интерьеры для двух самолетов Ту-204-300 для ЦПК, на которых космонавтов будут перевозить на космодромы Восточный и Байконур. Первый самолет заказчик ожидает уже в июле", — сказал он.

Упоров отметил, что салоны этих машин выполнены в просторной, "каютной" компоновке, в которой помещаются до шести космонавтов (основной и дублирующий экипажи Международной космической станции). Также в салоне предусмотрены места персональных врачей для каждого космонавта.

Ранее в пресс-службе ульяновского предприятия "Авиастар-СП" заявил журналистам о начале летных сертификационных испытаний самолетов Ту-204-300 для отправки космонавтов на Байконур.

ЦПК согласовал с родственниками Юрия Гагарина и Сергея Королева присвоение их имен двум самолетам, которые будут возить экипажи на космодромы.

О покупке ЦПК двух Ту-204-300 у одной из дальневосточных авиакомпаний стало известно в 2015 году. Все эти годы велось их переоборудование под перевозку космонавтов. В каждом самолете по три отдельных каюты с необходимым медицинским оборудованием и местами для сопровождающих.