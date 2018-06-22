Эксперт: количество российских экспериментов на МКС могут сократить

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Россия может сократить количество проводимых на Международной космической станции экспериментов для экономии, чтобы снизить потребность в грузовых кораблях "Прогресс", считает научный руководитель Института космической политики Иван Моисеев.

Ранее новый гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил в интервью РИА Новости, что Россия откажется от проведения на МКС устаревших экспериментов, а основная часть оставшихся будет направлена на расширение автономности российского сегмента станции.

"Это просто линия на экономию. Никаких там новых замечательных экспериментов нет, не планируется", — сказал Моисеев.

По его словам, организация экспериментов на МКС была сопряжена с двумя проблемами. Первая – нехватка самих экспериментов – остро стояла в первые годы эксплуатации станции.

"Одна проблема застарелая. Еще в самом начале работы МКС констатировалась печальная ситуация с экспериментами. Их просто мало. А мало их было потому, что практически все, что можно было исследовать, исследовали на станции "Мир". Нового так быстро не придумаешь", — рассказал эксперт.

Проблема была решена созданием совместной рабочей группы РАН и Российского космического агентства (сейчас — Роскосмос). Кроме того, был упрощен доступ научных институтов и коммерческих структур к проведению экспериментов на станции.

Вторая проблема – как раз недостаточное финансирование. Эксперт предположил, что вслед за сокращением российского экипажа (с весны 2017 года на станции регулярно находятся два российских космонавта, а не три, как было раньше) может последовать и сокращение запусков грузовых кораблей "Прогресс". Именно для этого и планируется, по словам Моисеева, сократить количество экспериментов – чтобы возить на станцию меньше оборудования.