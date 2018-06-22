Роскосмос начал испытания тепловой защиты модуля миссии "ЭкзоМарс-2020"

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Роскосмос проводит в ЦНИИмаш испытания тепловой защиты проекта миссии "ЭкзоМарс-2020" для исследования Марса в условиях, имитирующих атмосферу планеты, сообщается на сайте корпорации.

Проект "ЭкзоМарс" — совместный проект Роскосмоса и Европейского космического агентства по исследованию Марса, его поверхности, атмосферы и климата с орбиты и на поверхности планеты. Он откроет новый этап исследования космоса для Европы и России.

"Центр теплообмена и аэрогазодинамики ЦНИИмаш (входит в Госкорпорацию "Роскосмос") проводит отработку тепловой защиты десантного модуля миссии "ЭкзоМарс-2020" в условиях имитации атмосферы Марса. На высокочастотном плазмотроне тестируются теплозащитные пакеты аэродинамического экрана и заднего кожуха аппарата, внутри которого будут размещены российская посадочная платформа с научной лабораторией и европейский марсоход", — говорится в сообщении.

В госкорпорации отметили, что условия входа в атмосферу Марса очень жёсткие из-за достижения высоких температур, поэтому на этапе экспериментальной отработки должно быть проверено всё оборудование до мельчайших составляющих.

Уточняется, что космический аппарат миссии "ЭкзоМарс-2020" планируется к запуску ракетой-носителем "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" с космодрома "Байконур" в июле-августе 2020 года.