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РИА Наука
РИА Наука

Эксперт: время ракеты "Ангара" пришло

15:0622.06.2018
06180
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкМакеты ракет-носителей АнгараМакеты ракет-носителей Ангара
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Время экологически чистой ракеты-носителя "Ангара", которая разрабатывалась на замену работающему на гептиле "Протону", пришло, ее необходимо начать выпускать серийно, заявил РИА Новости член-корреспондент Российской академии космонавтики Андрей Ионин.

Макеты ракет Ангара на стенде государственной корпорации Роскосмос в ЭкспоФоруме
© РИА Новости / Игорь Руссак
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России нужно продвигать ракету "Ангара", считает эксперт

Ранее новый глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сказал в интервью РИА Новости, что "Протон" выполнил свою историческую задачу и теперь надо переходить к ракетам нового поколения, концентрироваться на самом важном — ракете "Ангара" в легком, среднем, тяжелом, а в перспективе — супертяжелом классе.

"Ракета "Ангара" и разрабатывалась на замену "Протону", время пришло, поэтому как-то выглядело странно, что мы испытали "Ангару", но не стали ее серийно производить. Главный критерий, по которому производство "Протонов" нужно закрывать, — это их неэкологичность. Причем, на этом настаивала не столько Россия, сколько суверенный Казахстан, на территории которого находится Байконур, который РФ просто арендует. На данный аргумент, на самом деле, сложно что-то возразить, так как токсичность гептила находится между категориями "катастрофически плохо" и "очень плохо", — отметил эксперт.

По его словам, в интервью Рогозина нет каких-то конкретных годов вывода из эксплуатации "Протона", но сроки эти примерно известны — в районе 2025 года.

Перспективная многоразовая ракетно-космическая система. Архивное фото
© Пресс-служба ФПИ
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"Поэтому действительно важно сконцентрироваться на "Ангаре", как новой и экологически чистой ракете-носителе, и довести ее до ума. Вместе с тем, у меня есть большие сомнения в ее коммерческой эффективности, как это есть с "Протоном". Безусловно, государственные задачи "Ангара" будет решать. А вот с конкурентоспособностью по ее цене есть большие вопросы, так как сейчас Илон Маск задает общемировой тон в снижении стоимости запусков", — отметил эксперт.

Отвечая на вопрос об отношении к идее нового главы Роскосмоса по созданию в Москве общего инженерного центра ракетно-космической отрасли, Ионин сказал: "Считаю, что это абсолютно правильная идея, так как ключевая задача, которую должен решать Роскосмос, — это технологическое развитие. Без этого — крышка".

По его словам, самые компетентные кадры отрасли необходимо будет сосредоточить в этом центре.

"Безусловно, проще их сосредоточить в Москве, чем в Омске, Самаре, Екатеринбурге или даже в Санкт-Петербурге", — заключил эксперт.

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Матч идёт
0
Бразилия
0
Коста-Рика
22 июня 18:00
-
Нигерия
-
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