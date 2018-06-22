NASA разработало план по защите Земли от гигантских астероидов

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Правительство США разработало новый план действий по защите Земли от астероидов, которые могут представлять опасность в глобальном масштабе, сообщает Fox News.

Отмечается, что вместе с коллегами из других американских ведомств и неправительственными экспертами специалисты NASA выявили "более 95% всех астероидов, которые настолько велики, что способны вызвать глобальную катастрофу" в случае столкновения с нашей планетой. При этом представитель Управления Белого дома по вопросами науки и освоения космического пространства Аарон Майлз подчеркнул, что ни один из обнаруженных объектов не представляет угрозу в текущем столетии.

В NASA полагают, что внедрение стратегии и плана действий значительно повысит готовность эффективного реагирования в случае, если будет обнаружено новое потенциальное воздействие астероидов.

В частности, в документе правительство США ставит ряд "стратегических целей", в том числе совершенствование технологий обнаружения и отслеживания потенциально опасных астероидов, укрепление международного сотрудничества по этим вопросам, а также отработку вариантов действий на случай чрезвычайных ситуаций.