Рогозин поручил принять российский сегмент МКС в эксплуатацию

ВЕНА, 22 июн – РИА Новости. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил в интервью РИА Новости, что поручил принять российский сегмент МКС в эксплуатацию.

"Я поставил задачу принять российский сегмент МКС в эксплуатацию. Иначе, командовать экспериментами будут те, кто заинтересован не в результатах, а в вечном процессе", — заявил Рогозин.

МКС — многоцелевой космический исследовательский комплекс. Это совместный международный проект, в котором участвуют 15 стран, в том числе Россия, США, Япония, Франция, Германия.

Строительство МКС началось с запуска в 1998 году российского модуля "Заря". В настоящее время он насчитывает пять модулей, но до сих пор российский сегмент не принят в эксплуатацию, находится на испытаниях.

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