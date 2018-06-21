Палеогенетики "воскресили" средневековую версию сифилиса

МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Палеогенетики впервые восстановили ДНК древнейшего возбудителя сифилиса на Земле, чьи следы были найдены на кладбище одного из женских монастырей в Мексике, говорится в статье, опубликованной в журнале PLOS Neglected Tropical Diseases.

Дары Нового Света

"Мы открыли страницу истории, которая раньше считалась абсолютно недоступной для нас. Изучение и восстановление других древних следов сифилиса из прочих уголков мира поможет нам понять, как и где возникла эта болезнь", — заявил Йоханнес Краузе (Johannes Krause) из Института изучения истории человечества в Йене (Германия).

Европа была практически не знакома с сифилисом до открытия Америки в конце 15 века и начала эры великих географических открытий. По этой причине многие обыватели и историки считают, что генуэзский мореплаватель "привез" эту болезнь, вместе с помидорами, табаком и золотом, из Нового Света.

Многие моряки из команды Колумба, как считают сторонники этой теории, вступали в половые контакты с жителями острова Гаити, где они заразились сифилисом, и который они потом, вместе с войсками императора Карла VIII, распространили по всей Европе, вызвав первую всемирную эпидемию венерических заболеваний.

Три года назад австрийские антропологи выяснили, что это на самом деле было не так, изучая останки людей, живших на территории Священной Римской Империи в доколумбову эпоху. В общей сложности ученые изучили девять тысяч скелетов древних германцев, пока они не наткнулись на необычные останки юноши или ребенка с явными следами сифилиса.

Другие методы изучения истории происхождения этой болезни, как отмечает Краузе, оставались недоступными для ученых – обрывки ДНК бледной трепонемы (Treponema pallidum), возбудителя этой болезни, по пока непонятным причинам почти не сохраняются в ископаемых останках. Проблему осложняет то, что аналогичные повреждения костей могут вызывать другие бактерии, что мешает ученым понять, какие фрагменты их геномов попали в останки случайно, а какие находились там изначально.

Недавно Краузе и его коллегам удалось понять, как можно извлечь бактериальную ДНК из костей потенциальных жертв сифилиса, и выделить характерный набор генетических черт, отличающих сифилитических трепонем от похожих на них микробов. Проверив работу этой методики на животных, ученые приступили к поискам следов сифилиса в останках детей, захороненных на кладбище женского монастыря Санта-Изабель в 17-19 веках.

Ископаемая история

В общей сложности здесь было упокоено 239 младенца и детей младших возрастов, часть из которых, как предположили ученые, "унаследовало" сифилис от своих матерей и умерших от инфекции в первые месяцы или годы жизни. Проанализировав их останки, Краузе и его коллеги отобрали пять скелетов с наиболее деформированными костями, и попытались найти следы ДНК Treponema pallidum в них.

Как оказалось, обрывки генома этого микроба присутствовали в костях трех младенцев, два из которых страдали от "обычного" сифилиса, а еще один – от фрамбезии, его "тропической" разновидности. Все они были захоронены примерно в одно и то же время, в промежутке между 1654 и 1669 годом, и их матерями, судя по их собственной ДНК, были индианки или метиски.

Обрывки ДНК возбудителя сифилиса, по словам Краузе, сохранились в них необычно хорошо, что позволило ученым восстановить полный геном этой древней бактерии и прочитать его как минимум по три раза.

Затем ученые сопоставили наборы мелких мутаций в них с тем, как устроена ДНК почти 40 современных подвидов Treponema pallidum. Этот анализ подтвердил, что Краузе и его команде удалось "воскресить" древнейший штамм возбудителя сифилиса, который был родственником предков фактически всех современных версий этого микроба.

Все это, вкупе с открытием следов фрамбезии, чьи следы ученые раньше находили в костях древних протолюдей, говорит в пользу того, что сифилис существовал в Старом Свете задолго до путешествия Колумба. С другой стороны, как подчеркивает Краузе, пока так говорить нельзя, так как для этого необходимо изучить останки древних индейцев, живших на Земле до эпохи Великих географических открытий.