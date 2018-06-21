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РИА Наука
РИА Наука

Палеогенетики "воскресили" средневековую версию сифилиса

21:0021.06.2018
(обновлено: 21:29 21.06.2018)
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© Фото : Rodrigo Barquera. Santa Isabel collection, Lab. of Osteology, ENAH, MexicoКости одной из жертв сифилиса, найденные на кладбище монастыря в МексикеКости одной из жертв сифилиса, найденные на кладбище монастыря в Мексике
© Фото : Rodrigo Barquera. Santa Isabel collection, Lab. of Osteology, ENAH, Mexico
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МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Палеогенетики впервые восстановили ДНК древнейшего возбудителя сифилиса на Земле, чьи следы были найдены на кладбище одного из женских монастырей в Мексике, говорится в статье, опубликованной в журнале PLOS Neglected Tropical Diseases.

Первые жертвы чумы на Земле, найденные в окрестностях Самары
© Фото : В.В. Кондрашин, В.А. Цыбин; Spyrou et al. 2018.
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"Мы открыли страницу истории, которая раньше считалась абсолютно недоступной для нас. Изучение и восстановление других древних следов сифилиса из прочих уголков мира поможет нам понять, как и где возникла эта болезнь", — заявил Йоханнес Краузе (Johannes Krause) из Института изучения истории человечества в Йене (Германия).

Дары Нового Света

Европа была практически не знакома с сифилисом до открытия Америки в конце 15 века и начала эры великих географических открытий. По этой причине многие обыватели и историки считают, что генуэзский мореплаватель "привез" эту болезнь, вместе с помидорами, табаком и золотом, из Нового Света.

Многие моряки из команды Колумба, как считают сторонники этой теории, вступали в половые контакты с жителями острова Гаити, где они заразились сифилисом, и который они потом, вместе с войсками императора Карла VIII, распространили по всей Европе, вызвав первую всемирную эпидемию венерических заболеваний.

Скелет средневекового подростка, найденный в Нижней Австрии
© Фото : Gaul et al. / Anthropologischer Anzeiger
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Три года назад австрийские антропологи выяснили, что это на самом деле было не так, изучая останки людей, живших на территории Священной Римской Империи в доколумбову эпоху. В общей сложности ученые изучили девять тысяч скелетов древних германцев, пока они не наткнулись на необычные останки юноши или ребенка с явными следами сифилиса.

Другие методы изучения истории происхождения этой болезни, как отмечает Краузе, оставались недоступными для ученых – обрывки ДНК бледной трепонемы (Treponema pallidum), возбудителя этой болезни, по пока непонятным причинам почти не сохраняются в ископаемых останках. Проблему осложняет то, что аналогичные повреждения костей могут вызывать другие бактерии, что мешает ученым понять, какие фрагменты их геномов попали в останки случайно, а какие находились там изначально.

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© Фото : Channel4 / Tom Barnes
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Недавно Краузе и его коллегам удалось понять, как можно извлечь бактериальную ДНК из костей потенциальных жертв сифилиса, и выделить характерный набор генетических черт, отличающих сифилитических трепонем от похожих на них микробов. Проверив работу этой методики на животных, ученые приступили к поискам следов сифилиса в останках детей, захороненных на кладбище женского монастыря Санта-Изабель в 17-19 веках.

Ископаемая история

В общей сложности здесь было упокоено 239 младенца и детей младших возрастов, часть из которых, как предположили ученые, "унаследовало" сифилис от своих матерей и умерших от инфекции в первые месяцы или годы жизни. Проанализировав их останки, Краузе и его коллеги отобрали пять скелетов с наиболее деформированными костями, и попытались найти следы ДНК Treponema pallidum в них.

Как оказалось, обрывки генома этого микроба присутствовали в костях трех младенцев, два из которых страдали от "обычного" сифилиса, а еще один – от фрамбезии, его "тропической" разновидности. Все они были захоронены примерно в одно и то же время, в промежутке между 1654 и 1669 годом, и их матерями, судя по их собственной ДНК, были индианки или метиски.

Обрывки ДНК возбудителя сифилиса, по словам Краузе, сохранились в них необычно хорошо, что позволило ученым восстановить полный геном этой древней бактерии и прочитать его как минимум по три раза.

Череп кроманьонца из Чехии
© Martin Frouz
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Затем ученые сопоставили наборы мелких мутаций в них с тем, как устроена ДНК почти 40 современных подвидов Treponema pallidum. Этот анализ подтвердил, что Краузе и его команде удалось "воскресить" древнейший штамм возбудителя сифилиса, который был родственником предков фактически всех современных версий этого микроба.

Все это, вкупе с открытием следов фрамбезии, чьи следы ученые раньше находили в костях древних протолюдей, говорит в пользу того, что сифилис существовал в Старом Свете задолго до путешествия Колумба. С другой стороны, как подчеркивает Краузе, пока так говорить нельзя, так как для этого необходимо изучить останки древних индейцев, живших на Земле до эпохи Великих географических открытий.

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