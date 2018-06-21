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Болезнь Альцгеймера может вызываться вирусом герпеса, заявляют ученые

18:0421.06.2018
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© Shireen Dooling for the Biodesign Institute at ASUТак художник представил себе вирус герпеса, провоцирующий болезнь АльцгеймераТак художник представил себе вирус герпеса, провоцирующий болезнь Альцгеймера
© Shireen Dooling for the Biodesign Institute at ASU
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МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Биологи и медики нашли новые намеки на то, что болезнь Альцгеймера может напрямую вызываться или провоцироваться различными патогенами, такими как вирус герпеса или микробы, говорится в статье, опубликованной в журнале Neuron.

Синапс
© Fotolia / psdesign1
Ученые: болезнь Альцгеймера может распространяться при переливании крови
"Мы и не пытались найти ничего подобного – изначально мы просто проверяли, могут ли какие-то уже существующие лекарства помочь людям с болезнью Альцгеймера. Внезапно, наш алгоритм начал находить крайне необычные "узоры" в данных, связывавшие ее с вирусами" — рассказывает Джоэль Дадли (Joel Dudley) из Медицинской школы Икана в Нью-Йорке (США).

Безмолвный душитель

В сентябре 2015 года британские медики обнаружили, изучая мозг людей, погибших от "коровьего бешенства", что болезнь Альцгеймера на самом деле может передаваться от одного человека к другому путем в результате "заражения" их нервной ткани чужеродными прионами.

Прионы представляют собой "клубки" спутанных и неправильно собранных белковых молекул, которые накапливаются в нервных клетках больных людей, и, как оказалось, способны стимулировать появление бляшек бета-амилоида в нейронах здоровых людей при попадании в их кровь и мозг.

Это впервые поставило медиков перед фактом, что болезнь Альцгеймера может быть заразной. Переносчиком и источником прионов, как обнаружили ученые два года назад, могут быть некоторые болезнетворные бактерии. Вдобавок к этому, биологи выяснили, что прионы могут быть частью иммунной системы, защищающей клетки от микробов и других патогенов. 

Работа мозга
© Fotolia / Andrea Danti
Болезнь Альцгеймера может быть заразной, выяснили нейрофизиологи

Дадли и его коллеги нашли еще один намек на заразность болезни Альцгеймера, и раскрыли еще одного ее возбудителя – два конкретных штамма вируса герпеса, изучая то, как различные лекарственные молекулы, созданные для лечения других болезней, будут воздействовать на нейроны больных.

В этом им помогло то, что недавно все ученые, участвующие в изучении болезни Альцгеймера, объединили свои усилия и начали публиковать все данные, в том числе информацию по уровням активности генов, в трех крупных открытых базах данных. Это позволило Дадли и его коллегам быстро проверить, на какие участки ДНК, связанные с накоплением бляшек бета-амилоида, могут воздействовать тысячи уже существующих препаратов.

Непрошенные гости

Чем дальше ученые анализировали данные, тем больше им казалось, что они ищут лекарство не от болезни Альцгеймера, а от герпеса — чем сильнее препараты действовали на виртуальный мозг больных, тем больше они были похожи на противовирусные лекарства, мешавшие определенным типам патогенов "приклеиваться" к клеткам  и проникать внутрь них.

Инсульт
© Depositphotos / stockdevil_666
Биологи нашли новые намеки на заразность болезни Альцгеймера

Это заставило Дадли и его команду проверить, присутствуют ли вирусы в мозге людей, страдающих от болезни Альцгеймера. Как оказалось, в нервной ткани ее носителей присутствовали большие количества или следы двух конкретных штаммов вируса герпеса — HHV-6A и HHV-7. Как правило, чем больше вирусных частиц присутствовало в мозге, тем больше бета-амилоида содержалось в его клетках.

Причин у этого было сразу несколько. Во-первых, клетки производят эти белки для борьбы с герпесом и другими вирусами. Во-вторых, сам вирус провоцирует подобную реакцию, усиливая работу генов, связанных с производством APP и бета-амилоида, и подавляя синтез коротких молекул РНК, служащих естественным "тормозом" врожденного иммунитета.

Человеческий мозг. Архивное фото
© Fotolia / taa22
Биологи нашли неожиданное лекарство от болезни Альцгеймера

Дадли и его коллеги проверили эту идею, искусственно подавив синтез одной из таких цепочек, miR-155, в организме нескольких мышей, предрасположенных к развитию болезни Альцгеймера. Эта процедура ускорила накопление бляшек бета-амилоида в их нейронах, что подтвердило подозрения ученых.

Как подчеркивает Дадли, он не верит, что вирус герпеса является главной и единственной причиной развития болезни Альцгеймера, однако изменения в работе нейронов, которые возникают в ходе борьбы с ним, служат главным спусковым механизмом для ее развития. Дальнейшие опыты с HHV-7 и HHV-6, по его словам, помогут понять, как можно остановить этот процесс, что очень важно, учитывая, что герпесом заражены практически все жители планеты.

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