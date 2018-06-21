Запуск орбитального телескопа "Миллиметрон" могут отложить на несколько лет

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Запуск российского орбитального телескопа для проекта "Миллиметрон" может быть перенесен за 2030 год, сообщил в четверг журналистам вице-президент Российской академии наук Юрий Балега.

В настоящий момент проект отсутствует в Федеральной космической программе до 2025 года, и его запуск планируется после этого срока.

"Я думаю, что реально (запуск может быть перенесен) за 2030 год", — сказал он.

Обсерватория "Миллиметрон" (проект "Спектр-М") с 10-метровым космическим телескопом предназначена для исследования различных объектов Вселенной в миллиметровом и инфракрасном диапазонах на длинах волн от 0,02 до 17 миллиметров.

С ее помощью ученые рассчитывают получить данные о глобальной структуре Вселенной, строении и эволюции галактик, их ядер, звезд и планетных систем, космической пыли, а также об органических соединениях в космосе, объектах со сверхсильными гравитационными и электромагнитными полями.

Сам космический аппарат будет создаваться на базе платформы "Навигатор-М", разработанной в НПО имени Лавочкина. После запуска "Миллиметрон" отправится на рабочую орбиту — в точку Лагранжа L2 системы Солнце-Земля на расстоянии 1,5 миллиона километров от нашей планеты.

В 2013 году планировалось, что запуск "Миллиметрона" состоится в 2019 году. При формировании Федеральной космической программы на 2016-2025 годы, в связи с секвестром, проекты был вынесен для реализации за пределы программы.