Пылевая буря на Марсе охватила всю планету, заявляют в НАСА

МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Мощнейшая пылевая буря, угрожающая жизни марсохода Opportunity, стала еще более сильной. Теперь она охватила всю территорию планеты, на что указывают снимки с марсохода Curiosity на противоположной стороне Марса, сообщает Лаборатория реактивного движения НАСА.

"Наблюдения, которые ведет Curiosity и целая флотилия зондов на орбите, впервые помогут нам получить данные по тому, как ведет себя пыль у поверхности и в верхних слоях атмосферы Марса во время таких катаклизмов. Мы до сих пор не понимаем, почему некоторые марсианские бури кончаются через десятки дней, а другие длятся месяцами или даже годами", — поясняет Скотт Гузевич (Scott Guzewich), климатолог из научной команды Curiosity.

В первых числах июня представители НАСА заявили, что на Марсе началась мощная пылевая буря, охватившая большую часть кратера Индевор, где работает марсоход Opportunity. Через несколько дней после ее начала ситуация настолько сильно ухудшилась, что инженерам миссии пришлось перевести марсоход в режим чрезвычайного положения и отключить все его инструменты, за исключением часов.

Как сегодня считают специалисты агентства, подобная буря, возникшая на планете примерно 8 лет назад, послужила причиной гибели марсохода Spirit, "брата-близнеца" Opportunity, застрявшего на склоне кратера Гусева в 2010 году. В данном случае, как заявил Джон Каллас (John Callas), руководитель миссии, жизни робота ничто не угрожает – на Марсе наступает лето, и температуры на его поверхности не должны упасть ниже минус 40 градусов Цельсия, критически опасной отметки для ровера.

Первые следы бури, как отмечали ученые, марсоход Curiosity начал замечать уже через несколько дней после отключения его "кузена" из кратера Индевор, однако тогда в атмосфере над кратером Гейл, где он сейчас находится, присутствовало относительно мало пыли.

Сейчас, как отмечает Гузевич, ее концентрация выросла до рекордно высоких значений, очень близких к тем показателям, которые были зафиксированы датчиками марсохода Opportunity за несколько часов до его отключения. Это говорит о том, что буря официально достигла планетарных масштабов.

© NASA / JPL-Caltech/MSSS Камень "Дулут" до бури и после ее начала © NASA / JPL-Caltech/MSSS Камень "Дулут" до бури и после ее начала

Как уже раньше заявляли в НАСА, буря не должна вызвать серьезных проблем в работе Curiosity благодаря наличию у него плутониевого генератора тепла и энергии. С другой стороны, по словам Гузевича, ее усиление уже заставило "пилотов" марсохода и научную команду миссии несколько поменять стратегию работы.

В частности, в кратере Гейла стало так темно, что ученым пришлось очень сильно задрать экспозицию для получения селфи марсохода и фотографий Марса, а пилоты миссии стараются держать все камеры ровера "лицом вниз" для того, чтобы избежать попадания пыли в их объективы в то время, когда они не используются.

Как долго продлится эта буря, ученые пока не знают – они не исключают, что она может просуществовать несколько месяцев и даже слиться с новыми ураганами, которые могут возникнуть на Марсе осенью или зимой этого года.