Сгорающие в атмосфере метеоры — очень частое, но неопасное явление

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Сгорающие метеоры в небе над Землей – довольно частое явление, они не представляют опасности для планеты, заявил РИА Новости ведущий научный сотрудник отдела Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмонт.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, как жители Воронежской области сняли на видео сгорающий в атмосфере метеор. Вспышку на небе видели также жители соседних Липецкой и Орловской областей.

"Вообще-то, метеоры, все зависит, конечно, от того, какие у него размеры, но, по крайней мере, те, которые видны – это довольно частое событие, раз в трое суток — это точно… Те, которые сгорают, они неопасны", — сказал Эйсмонт.

При этом даже особенно крупные метеоры (сравнимые, например, с Челябинским), нельзя назвать большой редкостью. Они прилетают на Землю примерно раз в десять лет.

По словам ученого, опасными считаются астероиды более 30 метров в диаметре. Более мелкие не достигают Земли, так как сгорают в атмосфере. Кроме того, для астероидов размерами от 20 до 30 метров также важен материал, из которого они состоят. Железные, по сравнению с каменными, имеют гораздо больше шансов не сгореть и достичь поверхности.

Кроме того, Эйсмонт отметил значительное увеличение интереса к потенциально опасным астероидам после обнаружения Апофиса — открытого в 2004 году астероида диаметром 393 метра, который должен будет подойти к Земле на опасное расстояние в 2029 году. До обнаружения Апофиса человечеству было известно порядка 5 тысяч астероидов, орбиты которых проходят близко к Земной. Сейчас таких астероидов более 20 тысяч.