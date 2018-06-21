Российский проект по имитации полета на Марс получил международную награду

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Российские организаторы эксперимента "Марс-500" по имитации полета на Красную планету удостоены награды Международной академии астронавтики, сообщили РИА Новости в Институте медико-биологических проблем (ИМБП) РАН — головном организаторе проекта. © Фото : SpaceX Первым жителям Марса придется отказаться от детей и секса, заявляют ученые

Серия экспериментов "Марс-500" началась с подготовительных исследований в 2007 году. Основной эксперимент прошел с 2010 по 2011 годы и длился 519 суток. В нем приняли участие трое представителей России, граждане Франции, Италии и Китая.

"Наблюдательный совет Международной академии астронавтики (International Academy of Astronautics, IAA) 19 июня 2018 года на заседании принял решение о награждении коллективной наградой "Лавровый венок-2018" IAA международного научного коллектива", — сообщили в ИМБП.

Из 15 человек, получивших коллективную награду, 10 — из России. Все они принимали участие в организации исследования "Марс-500". Это научный руководитель ИМБП Анатолий Григорьев, директор Института Олег Орлов, сотрудники ИМБП Марк Белаковский, Евгений Дёмин, Александр Суворов, Вадим Гущин, заместитель руководителя Роскосмоса Сергей Савельев, заместитель руководителя Центра подготовки космонавтов Максим Харламов, гендиректор НПП "Звезда" Сергей Поздняков, генконструктор РКК "Энергия" Евгений Микрин.

Награда "Лавровый венок" выдается коллективу ученых, инженеров и менеджеров за особые достижения в области астронавтики. На соискание премии коллектив выдвинула госкорпорация Роскосмос.