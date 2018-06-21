Российский проект по имитации полета на Марс получил международную награду

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Российские организаторы эксперимента "Марс-500" по имитации полета на Красную планету удостоены награды Международной академии астронавтики, сообщили РИА Новости в Институте медико-биологических проблем (ИМБП) РАН — головном организаторе проекта.
Серия экспериментов "Марс-500" началась с подготовительных исследований в 2007 году. Основной эксперимент прошел с 2010 по 2011 годы и длился 519 суток. В нем приняли участие трое представителей России, граждане Франции, Италии и Китая.
"Наблюдательный совет Международной академии астронавтики (International Academy of Astronautics, IAA) 19 июня 2018 года на заседании принял решение о награждении коллективной наградой "Лавровый венок-2018" IAA международного научного коллектива", — сообщили в ИМБП.
Награда "Лавровый венок" выдается коллективу ученых, инженеров и менеджеров за особые достижения в области астронавтики. На соискание премии коллектив выдвинула госкорпорация Роскосмос.