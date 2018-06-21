Ученый рассказал, чем мог быть объект в небе, вызвавший резонанс в соцсетях

ВОРОНЕЖ, 21 июн — РИА Новости. Жители четырех областей центра России могли наблюдать вечером в среду метеор или космический мусор, который сгорел до соприкосновения с землей, сообщила РИА Новости доцент кафедры оптики и спектроскопии Воронежского госуниверситета Лиана Леонова.
Информация о падении светящегося небесного объекта появилась утром в четверг в социальных сетях и сразу вызвала резонанс. Падающий объект видели и снимали поздним вечером 20 июня жители Воронежской, Липецкой, Орловской и Тульской областей. Согласно опубликованным в соцсетях видео, горящий объект потух еще в воздухе — за несколько десятков метров до соприкосновения с землей.
"Это могло быть все, что угодно, — космический мусор, например. Вряд ли это был метеорит естественного происхождения. Потому что тогда нужно изучать съемки последствий этого падения. Если это все сгорело в атмосфере, значит, этих последствий мы не увидим. Наблюдался болид естественного или искусственного происхождения", — сказала собеседница агентства.
Она напомнила, что метеоритом называется явление падения на землю космического тела, когда оно достигает поверхности земли.
"Более мелкая космическая пыль в слоях атмосферы — мы называем это метеором. Момент прохождения в атмосфере любого тела, когда оно начинает светиться и гореть, называется болидом. Если говорить уже о природе, метеорит — это когда уже упало на землю, метеор — это когда поверхности земли не достигло. Но это естественного происхождения. А искусственного, в виде космического мусора, — это мусор. Залетел, сгорел. У нас так много что залетало", — сказала собеседница агентства.