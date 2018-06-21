Астрономы сообщили о произошедшей в четверг вспышке на Солнце

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Вспышка на Солнце произошла ранним утром 21 июня, следует из графика лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева РАН (ФИАН).

Мощность вспышки астрономы оценили в C2.1, что является промежуточным между слабым (C) и средним значением (М) солнечной активности.

До этого последняя солнечная вспышка уровня C (минимальный класс, воздействующий на Землю) наблюдалась 30 марта. Несмотря на значительное общее усиление активности, её пиковые значения ожидаются на умеренном уровне. Последнее связано с общим низким запасом вспышечной энергии на Солнце, учитывая его нахождение вблизи 11-летнего минимума активности, отмечают специалисты.