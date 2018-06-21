NASA показало голубые дюны на Марсе

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. NASA опубликовало фотографии голубых дюн, обнаруженных на Марсе. Снимки сделаны с помощью автоматической многофункциональной межпланетной станции MRO.

На кадрах запечатлена часть голубой поверхности планеты в области кратера Лиот. Отмечается, что подобные явления часто встречаются на поверхности кратеров, однако обычно они серого цвета.

Исследователи отмечают, что обнаруженные дюны имеют такой яркий цвет благодаря более сложной структуре и особому химическому составу.