Коррекцию орбиты МКС перенесли на несколько дней

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Коррекцию орбиты Международной космической станции, ранее планировавшуюся в четверг, перенесли на несколько дней, сообщили РИА Новости в головном институте Роскосмоса ЦНИИмаш.

"Коррекция переносится по баллистическим причинам. Сейчас специалисты ведут перерасчет параметров маневра", — сказал представитель ЦНИИмаш.

Источник в ракетно-космической отрасли в свою очередь сообщил РИА Новости, что коррекция переносится на два дня. "Коррекцию проведут в субботу 23 июня", — отметил собеседник агентства.

Откорректировать орбиту станции необходимо, чтобы создать баллистические условия для старта полета следующего грузового корабля — "Прогресса МС-09" — к МКС.

Ранее российский космонавт Олег Артемьев (сейчас находящийся на МКС) опубликовал в своем канале на Youtube видео со спутником, пролетающим недалеко от станции.