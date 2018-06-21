РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

Сотканы из света и воображения. Ученые объяснили все загадки миражей

08:0021.06.2018
012060
© Depositphotos / egalВоздушный замок – это всего лишь миражВоздушный замок – это всего лишь мираж
© Depositphotos / egal
Подпишись на ежедневную рассылку РИА Наука

Спасибо за подписку

Пожалуйста, проверьте свой e-mail для подтверждения подписки

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости, Татьяна Пичугина. В древности миражи внушали страх, сбивали с дороги путешественников. Сейчас все разновидности этих оптических явлений досконально изучены. РИА Новости рассказывает, как возникают миражи в атмосфере, космосе и лаборатории.

Молния в Москве
© AFP 2018 / Mladen Antonov
Ученые признали молнии самым опасным и загадочным явлением

Слово "мираж" происходит от французского глагола se mirer — отражаться. Здесь кроется ошибка, поскольку мираж связан не с отражением, а с рефракцией, преломлением. По принципу, сформулированному французским математиком Пьером Ферма еще в XVII веке, луч света всегда ищет кратчайший путь. В стеклянной линзе он сделает зигзаг, чтобы пересечь ее по самому узкому участку.

Тот же принцип действует и в атмосфере — тоже своего рода линзе. Мы, как наблюдатели, находимся внутри нее. В холодном плотном воздухе свет движется медленнее, поэтому обязательно завернет в слои потеплее, чтобы сократить путь. В результате возникают миражи.

В жаркий летний день нередко можно видеть на земле или дороге "лужи" и "озера". Это из-за неравномерного прогрева воздуха: у поверхности он горячий, а с высотой все холоднее. Физики называют такой постепенный перепад температуры градиентом. Солнечный свет, преломляясь на границе слоев, движется по параболе. Наши глаза его воспринимают и отправляют информацию об объекте в мозг, который по привычке считает, что свет пришел по прямой, и помещает объект ниже линии горизонта. Такой тип миража, формирующийся под реальным объектом, называют нижним. Видимая нами "вода" на дороге — всего лишь свет или кусочек неба, преломленный атмосферной линзой.

© CC BY-SA 4.0 / DensityDesign Integrated Course Final Synthesis StudioНижний мираж, или перевернутое изображение, ниже реального объекта, образуется, если приземный слой воздуха сильно разогрет
© CC BY-SA 4.0 / DensityDesign Integrated Course Final Synthesis Studio
Нижний мираж, или перевернутое изображение, ниже реального объекта, образуется, если приземный слой воздуха сильно разогрет

Обычно нижний мираж дает перевернутое изображение реального объекта, но порой наблюдаются более сложные эффекты. Например, исчезнувший горизонт, когда кажется, что здание или человек парит над землей или морем без опоры. На самом деле человек идет по отмели, которая находится вне пределов видимости.

CC0 / Didgeman / Нижний мираж дополнил паром собственным перевернутым изображением
CC0 / Didgeman /
Нижний мираж дополнил паром собственным перевернутым изображением

Королевские иллюзии

Если градиент температуры воздуха постоянный, то мираж просто смещается относительно реального объекта. Но так в атмосфере бывает редко. Гораздо чаще прогрев неравномерный, и мираж увеличивает, искажает "исходник".

Когда приповерхностный слой воздуха холоднее окружающей атмосферы, изображение возникает выше реального объекта. Это верхний мираж. Иногда он предстает в виде прекрасных замков, горных хребтов, лесов. История знает много подобных миражей. Они сбивали с толку даже бывалых путешественников. Полярник Роберт Пири, стремясь покорить Северный полюс, наблюдал в 1906 году на одном из островов Канадской Арктики горные вершины. Он назвал их землей Крокера. Последующие экспедиции доказали, что ее не существует. Это был мираж.

Ученый и добровольная участница опытов настраивают работу магнитного стимулятора центра иллюзий в мозге
© Фото : Georgia Tech / Rob Felt
Ученые выяснили, как мозг отличает галлюцинации от реальности

Таков результат сочетания неравномерного градиента температуры воздуха, турбулентности, астигматизма атмосферной линзы (когда ее поверхность, воспринимаемая глазом, не сферическая, а эллипсоидная). Мираж растягивается по высоте, приобретает вершины, башенки. Изображение теряет всякое сходство с реальным объектом, который представляет собой лишь пустыню или ледяное поле. Это явление получило название фата-моргана — в честь сестры легендарного короля Артура, славившейся умением строить воздушные замки.

Иногда сказочные города проступают из тумана и опять в нем исчезают. Это фата-бромоза, очень редкий феномен. Из-за резко искривленного профиля градиента изображение утраивается, светлеет или темнеет на фоне окружающей реальной картины.

© Фото : NOAO/AURA/NSF/Mila ZinkovaФата-моргана создает иллюзию стены воды, поднимающейся из-за горизонта
© Фото : NOAO/AURA/NSF/Mila Zinkova
Фата-моргана создает иллюзию стены воды, поднимающейся из-за горизонта

Мираж в космосе

Очень эффектны миражи Солнца на закате. Если светило сливается со своим перевернутым изображением, образуя "этрусскую вазу", то это обычный нижний мираж. Когда нижняя часть диска выглядит словно порезанной на части — это верхний мираж, порожденный теплым воздухом над более холодным приземным слоем. Зеленые всполохи над расплывшимся по горизонту солнечным диском также вызваны верхним миражом. Чтобы их увидеть, надо находиться выше теплого слоя, например на гористом берегу.

Миражи создает еще один астрономический объект — квазары. Это гигантские источники электромагнитного излучения разного типа, находящиеся в миллиардах световых лет от нас. Если между квазаром и Землей расположена массивная галактика, за счет гравитации она, словно линза, преломляет идущий от него свет. В результате образуются четыре изображения квазара. Астрономы называют их лепестками клевера.

Все четыре миража показывают объект на разных этапах существования, поскольку свет от них прошел разное расстояние. Благодаря этим оптическим эффектам физики точнее вычисляют постоянную Хаббла, связанную с расширением Вселенной.

© Фото : NOAO/AURA/NSF/J. Rhoads (ASU) et al.Крест Эйнштейна &mdash; четыре миража квазара, образованных гравитационной линзой
© Фото : NOAO/AURA/NSF/J. Rhoads (ASU) et al.
Крест Эйнштейна — четыре миража квазара, образованных гравитационной линзой

За миражом в лабораторию

Физики могут объяснить все нюансы миражей и даже воспроизвести их в лаборатории. Простейший эксперимент проводят в школе на уроках оптики. В банку наливают слоями сироп разной концентрации и смотрят на объекты. Из-за преломления света они многократно искажаются и смещаются.

Более сложный эффект наблюдали американские физики, экспериментируя с лучом лазера, проходящим сквозь ячейку со сверхкритическим флюидом диоксида углерода. Они никак не могли понять, куда девается луч, для которого среда должна быть прозрачна. Оказалось, что температурный градиент во флюиде его преломлял, смещая изображение вниз. 

Мираж помог ученым создать модель плаща-невидимки — из слоя углеродных нанотрубок. Способность мгновенно нагреваться и охлаждаться делает из него прекрасный переключатель. Когда слой "включали", то есть пропускали ток, он нагревал воздух вокруг себя, и расположенный за ним объект исчезал для наблюдателя из-за преломления света.

© Фото : NOAO/AURA/NSF/Jean-Marc AudrinПолнолуние, искаженное миражом
© Фото : NOAO/AURA/NSF/Jean-Marc Audrin
Полнолуние, искаженное миражом
Комментировать
РИА Наука
Комментировать
Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
1
Португалия
0
Марокко
Матч окончен
1
Уругвай
0
Саудовская Аравия
Матч окончен
0
Иран
1
Испания
21 июня 15:00
-
Дания
-
Австралия
Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
1
Португалия
0
Марокко
Матч окончен
1
Уругвай
0
Саудовская Аравия
Матч окончен
0
Иран
1
Испания
21 июня 15:00
-
Дания
-
Австралия
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена