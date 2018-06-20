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РИА Наука
РИА Наука

Возраст убийцы можно определить по капле крови, заявляют ученые

16:5920.06.2018
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© Fotolia / Bits and SplitsПреступник с ножомПреступник с ножом
© Fotolia / Bits and Splits
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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Генетики из США научились определять возраст убийцы или его жертв по одной капли крови, оставленной на сцене преступления, что поможет полиции и детективам быстрее находить виноватых и потерпевших, говорится в статье, опубликованной в журнале ACS Central Science.

Лицо, напечатанное на 3D-принтере
© AP Photo / Jens Meyer
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"Наша методика работает с почти 100% точностью – мы смогли точно определить, к какой возрастной группе принадлежат образцы крови почти всех участников наших опытов. Сейчас мы работаем над созданием более точных ее версий, которые смогут точно вычислять возраст подозреваемого", — отмечает Игорь Леднев из университета Нью-Йорка (США).

Еще в относительно недавнем прошлом, следователи и детективы могли определить личность преступника лишь по его описанию со слов очевидцев или по отпечаткам пальцев. Примерно два десятилетия назад их арсенал был расширен благодаря созданию технологий секвенирования ДНК.

В последние годы к этой работе подключились химики, биологи и физики, значительно расширившие арсенал криминалистов. Обрывки различных молекул в образцах крови жертв или убийц, в их отпечатках пальцах и следах дыхания на стекле позволяют раскрыть их пол, вредные привычки, этническую принадлежность и многие другие черты, способные резко сузить круг подозреваемых.

Леднев и его коллега Кайл Доти (Kyle Doty) научились вычислять одну из главных характеристик преступников и их жертв – возраст – анализируя спектр белковых молекул, присутствующих в человеческой крови.

Мужчина работает за компьютером
© Fotolia / tiero
Британские биологи научились вычислять биологический возраст человека

Как объясняют ученые, по мере развития и старения тела химический и белковый состав нашей крови претерпевает значительные изменения. Биологи знали об этом достаточно давно, однако большое количество подобных изменений и сложная система связей между ними мешали использовать эту закономерность для вычисления биологического и календарного возраста.

Доти и Леднев решили эту проблему, обойдя ее со стороны – они не стали раскрывать эти связи, а просто изучили то, какие молекулы чаще всего встречаются в крови детей, подростков, взрослых и пожилых людей, используя так называемый рамановский спектроскоп.

Он позволяет достаточно точно измерить количество молекул разной массы и узнать их примерную форму, обстреливая образец при помощи лазера. Пучки частиц света будут сталкиваться с молекулами, поглощаться ими и порождать вспышки вторичного излучения, "цвет", закрученность и другие свойства которого будут зависеть от формы и структуры вещества. 

Анализируя возникающую в результате этого "радугу", ученые могут быстро отслеживать различия в химическом составе образцов крови или других биологических жидкостей, и определять по ним примерный возраст их обладателя.

Профессор Сергей Казарян, ведущий эксперт в области вибрационной спектроскопии
© Фото : British Council
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Собрав образцы крови у десяти новорожденных, нескольких дюжин подростков и взрослых мужчин и женщин, авторы статьи проверили, как хорошо работает их методика. Как показали эти опыты, спектроскоп безошибочно находил следы крови младенцев, и различал три остальных группы с 99% точностью.

Как надеются ученые, подобные методики ускорят работу криминалистов и упрочат репутацию "научных" методов ведения расследования, в точности работы которых сомневаются многие скептики, ссылаясь на несколько случаев ложного определения личности преступников по их ДНК.

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РИА Наука
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Павел Малев
Осталось попросить у преступника, чтобы он свою кровь оставил на месте преступления!
17:01
20.06.2018
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