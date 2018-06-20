Ученые предлагают кормить коров "бактериальной жижей" вместо сена

МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Глобальное потепление можно затормозить или даже частично приостановить, если перевести весь крупный рогатый скот с растительного корма на белковую биомассу, вырабатываемую микробами из метана, заявляют ученые в статье, опубликованной в журнале Environmental Science & Technology.

"Это значительно уменьшит объем парниковых газов, вырабатываемых животными, но он не ликвидирует их полностью. Нам следует задуматься о полном исключении этого звена из процесса производства еды. В будущем, белок микробов, "космическая еда" холодной войны, станет частью нашего рациона", — заявил Александр Попп (Alexander Popp) из Института климатологических исследований в Потсдаме (Германия).

Помимо выбросов промышленных предприятий и выхлопов автомобилей, огромную роль в развитии глобального потепления играет сельское хозяйство и связанные с ним отрасли экономики. Рисовые поля вырабатывают огромные количества метана и окиси азота, а коровы и другой крупный рогатый скот производят еще больше этих газов.

По текущим оценкам ученых, многомиллиардная армия коров, овец и прочих жвачных домашних животных съедает примерно половину растительной продукции мира и вырабатывает больше парниковых газов, чем машины и промышленность, выделяя в атмосферу 120 миллионов тонн метана каждый год. Экологи и климатологи давно думают над тем, как можно уменьшить объем этих выбросов, не лишая человечества мяса и молока.

Попп и его коллеги предложили оригинальный способ решить эту проблему, не отказываясь от мяса и молока и при этом уменьшив объемы выбрасываемого метана почти до нуля, опираясь на опыт советской микробиологической промышленности.

Еще в 1960 годах советские ученые показали, что дрожжи и другие микробы вырабатывают примерно в 100 тысяч раз больше белка, чем корова или любое другое животное аналогичной массы. Это убедило функционеров КПСС создать мощную промышленную отрасль, занятую производством бактериального белка, а также витаминов и аминокислот.

Микробы, созданные в советских лабораториях и их западные аналоги, как отмечает Попп, довольно долго считались одним из потенциальных источников пищи для участников многолетних экспедиций в дальний космос. Ученые из Европы и Австралии нашли им вполне "земное" применение – их можно использовать в качестве корма для скота.

"Современные технологии позволяют нам выращивать микробов в промышленных масштабах, используя энергию света и используя неорганические соединения азота и метан. Наши расчеты показывают, что переход на такие корма не только сократит выбросы парниковых газов, но и будет выгоден для самих фермеров", — добавил Беньямин Бодирски (Benjamin Bodirsky), коллега Поппа.

Как показывают расчеты климатологов, к середине текущего столетия "бактериальная жижа" сможет заменить примерно 10-19% биомассы, потребляемой скотом, что резко снизит количество выбрасываемого метана, сократит площадь распаханных полей и уменьшит общий объем вырабатываемых парниковых газов на 6-9%.

Ученые надеются,что подобные климатические доводы, вкупе с выгодностью производства и потребления бактериальных белков, заставят правительства всех стран мира и предпринимателей обратить внимание на эту забытую, но интересную технологию времен холодной войны.