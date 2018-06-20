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РИА Наука
РИА Наука

Ученые предлагают кормить коров "бактериальной жижей" вместо сена

15:3520.06.2018
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкНос коровыНос коровы
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Глобальное потепление можно затормозить или даже частично приостановить, если перевести весь крупный рогатый скот с растительного корма на белковую биомассу, вырабатываемую микробами из метана, заявляют ученые в статье, опубликованной в журнале Environmental Science & Technology.

Мужчина на высушенной плотине Manjara Dam в Индии. 2016 год
© AP Photo / Manish Swarup
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"Это значительно уменьшит объем парниковых газов, вырабатываемых животными, но он не ликвидирует их полностью. Нам следует задуматься о полном исключении этого звена из процесса производства еды. В будущем, белок микробов, "космическая еда" холодной войны, станет частью нашего рациона", — заявил Александр Попп (Alexander Popp) из Института  климатологических исследований в Потсдаме (Германия).

Помимо выбросов промышленных предприятий и выхлопов автомобилей, огромную роль в развитии глобального потепления играет сельское хозяйство и связанные с ним отрасли экономики. Рисовые поля вырабатывают огромные количества метана и окиси азота, а коровы и другой крупный рогатый скот производят еще больше этих газов.

По текущим оценкам ученых, многомиллиардная армия коров, овец и прочих жвачных домашних животных съедает примерно половину растительной продукции мира и вырабатывает больше парниковых газов, чем машины и промышленность, выделяя в атмосферу 120 миллионов тонн метана каждый год. Экологи и климатологи давно думают над тем, как можно уменьшить объем этих выбросов, не лишая человечества мяса и молока.

Попп и его коллеги предложили оригинальный способ решить эту проблему, не отказываясь от мяса и молока и при этом уменьшив объемы выбрасываемого метана почти до нуля, опираясь на опыт советской микробиологической промышленности.

Фармацевтическая производство
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Еще в 1960 годах советские ученые показали, что дрожжи и другие микробы вырабатывают примерно в 100 тысяч раз больше белка, чем корова или любое другое животное аналогичной массы. Это убедило функционеров КПСС создать мощную промышленную отрасль, занятую производством бактериального белка, а также витаминов и аминокислот.

Микробы, созданные в советских лабораториях и их западные аналоги, как отмечает Попп, довольно долго считались одним из потенциальных источников пищи для участников многолетних экспедиций в дальний космос. Ученые из Европы и Австралии нашли им вполне "земное" применение – их можно использовать в качестве корма для скота.

"Современные технологии позволяют нам выращивать микробов в промышленных масштабах, используя энергию света и используя неорганические соединения азота и метан. Наши расчеты показывают, что переход на такие корма не только сократит выбросы парниковых газов, но и будет выгоден для самих фермеров", — добавил Беньямин Бодирски (Benjamin Bodirsky), коллега Поппа.

Отказ от выпаса скота может сократить выбросы метана на четверть

Как показывают расчеты климатологов, к середине текущего столетия "бактериальная жижа" сможет заменить примерно 10-19% биомассы, потребляемой скотом, что резко снизит количество выбрасываемого метана, сократит площадь распаханных полей и уменьшит общий объем вырабатываемых парниковых газов на 6-9%.

Ученые надеются,что подобные климатические доводы, вкупе с выгодностью производства и потребления бактериальных белков, заставят правительства всех стран мира и предпринимателей обратить внимание на эту забытую, но интересную технологию времен холодной войны.

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РИА Наука
Комментарии
4 пользователя оставили 6 комментариев
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Пуська Бятый
да чего там коров! давай прямо потребителей этой жижей кормить - ее в России залейся...
15:42
20.06.2018
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Тузик Дворовый
Молоко от коров накормленных «бактериальной жижей» пускай сами ученые пьют
15:42
20.06.2018
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bugorkovsg
Интересно, а сколько метана и окисей азота в год выделяет человечество?
15:42
20.06.2018
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zhora_vaskin
Будущее за мясом из пробирки. Зачем вообще выращивать корову если можно вырастить только мясо?
15:41
20.06.2018
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Тузик Дворовый
Хорошо хоть не людей. Пока не людей..
15:41
20.06.2018
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zhora_vaskin
А коровы точно согласятся это есть?
15:38
20.06.2018
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Чемпионат мира по футболу 2018
Матч идёт
1
Португалия
0
Марокко
20 июня 18:00
-
Уругвай
-
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