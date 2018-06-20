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РИА Наука
РИА Наука

Биологи нашли следы "тысячелетней культуры" среди птиц-овсянок

14:1620.06.2018
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© Фото : Robert LachlanАмериканские овсянки оказались создателями тысячелетней музыкальной культурыАмериканские овсянки оказались создателями тысячелетней музыкальной культуры
© Фото : Robert Lachlan
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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Птицы-овсянки, живущие на болотах Америки, оказались обладателями тысячелетних певческих традиций – их самцы передают свои лучшие "шлягеры" из поколения в поколение уже несколько сотен лет, заявляют ученые в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.

Кукушка. Архивное фото
© Fotolia / Volodymyr Kucherenko
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"Наше исследование показывает, что культура животных может не уступать человеческой цивилизации в некоторых отношениях. Нам удалось выяснить, что скромные овсянки могут вырабатывать певческие традиции и следовать им на протяжении многих поколений. Подобное "конформистское поведение" раньше считалось исключительной чертой людей", — заявил Роберт Лаклэн (Robert Lachlan) из университета Королевы Марии в Лондоне (Великобритания).

Большинство птиц умеют хорошо различать гармоничные и негармоничные мелодии. При этом некоторые пернатые, в частности, певчие птицы, используют сложные мелодии для общения. В научном сообществе существуют дискуссии о том, является ли "музыкальный" слух птиц  и их умение исполнять песни врожденными навыками, или же они приобретают их в ходе общения с взрослыми особями.

Наблюдения последних лет показывают, что певчие птицы не просто автоматически заучивают песни, а умеют менять их и "подстраивать" их под конкретные жизненные ситуации. К примеру, самцы амадин резко меняют свой репертуар при встрече с незнакомыми самками, изображая себя более здоровыми, чем они на самом деле являются.

Лаклэн и его коллеги нашли еще одно свидетельство в пользу "культурной" гипотезы эволюции певческих способностей птиц, изучая поведение молодых овсянок, живущих на болотах в северо-восточных регионах Соединенных Штатов.

Зебровая амадина
© Fotolia / Duncan Noakes
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Песни этих далеких "кузенов" воробьев, как объясняют ученые, состоят из коротких наборов нот, включающих в себя от двух до пяти звуков, которые эти пернатые объединяют произвольным образом и постоянно повторяют, формируя длинные трели. Как правило, каждая колония овсянок имеет свои собственные комбинации подобных звуков, по которым их можно отличить от птиц из других регионов страны.

Изучая различия между песнями самцов из разных уголков Америки, ученые заметили необычную вещь – птицы из одних и тех же стай овсянок исполняли примерно одинаковый набор песен, или заучивали те мелодии, которые были очень похожи на них.

Это открытие заставило ученых проследить за тем, как птенцы этих пернатых учатся петь. К их большому удивлению, эти наблюдения показали, что молоды овсянки были большими конформистами – они запоминали только те песни, которые были самыми популярными, как среди самцов, так и среди самок.

Соловей. Архив
© Фото представлено Союзом охраны птиц
Самцы певчих птиц блефуют при встрече с незнакомыми самками

Более того, глубокий анализ структуры их трелей показал, что почти все мелодии, которые исполняли эти птицы, были вариациями одной древней комбинации звуков, чей возраст составляет, по оценкам  Лаклэна и его коллег, более тысячи лет.

"Вполне возможно, что эти  песни являются ровесниками викингов, проникших в Америку в конце 9 века нашей эры. Они, скорее всего, слышали те же трели овсянок, которыми мы можем насладиться сегодня, благодаря удивительной стабильности культуры этих птиц, способной посоперничать с человеческой в плане живучести", — заключает ученый.

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