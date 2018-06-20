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РИА Наука
РИА Наука

Улыбка делает человека более запоминающимся, выяснили ученые

11:0920.06.2018
01600
© Fotolia / Svyatoslav LypynskyyБородачБородач
© Fotolia / Svyatoslav Lypynskyy
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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Люди гораздо лучше запоминают фотографии незнакомцев, если те улыбаются или проявляют какие-то другие сильные эмоции, заявляют британские ученые в статье, опубликованной в журнале British Journal of Psychology.

Уход за лицом. Архивное фото
© Fotolia / Syda Productions
Ученые выяснили, что улыбка старит человека
"Определение личности человека по фотографии играет важную роль в нашей жизни, однако мы знаем, что наш мозг крайне плохо справляется с этой задачей. Подделка документов и использование чужих личных данных – огромная многоуровневая проблема сегодня, и поэтому нам крайне важно найти новые методы распознавания личности", — рассказывает Мила Милева из Йоркского университета (Великобритания).

Внешность человека играет огромную роль в том, как развивается его жизнь, причем она влияет не только на личную жизнь, но и на карьеру и положение в обществе в целом. К примеру, в 2011 и 2013 годах две группы британских ученых обнаружили, что красивые люди в среднем обладают более высоким IQ и чаще устраиваются на более перспективную работу, чем люди с заурядной или неприглядной внешностью.

Подобная зависимость существует как среди мужчин, так и среди женщин, и заставляет многих людей, особенно представительниц слабого пола, менять внешность при помощи пластических операций, или менять манеру своего поведения, в том числе и то, как они улыбаются. К примеру, многие подобные люди считают, что подчеркнуто яркая улыбка от ушей до ушей располагает к себе собеседника больше, чем обычное выражение лица человека.

Милева и ее коллеги по университету нашли еще одно интересное свойство улыбок, пытаясь раскрыть факторы, которые мешают человеку узнавать одного и того же человека на фотографиях, сделанных при разном освещении или в разной обстановке, а также находить следы их компьютерной обработки.

Улыбка
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Ученые из США раскрыли секрет идеальной улыбки

Изучая эту проблему, британские ученые обратили внимание на то, что по стандартам большинства стран мира, все фотографии на документах, фотороботах и прочих "официальных" бумагах имеют одну общую черту – на них люди имеют нейтральное, незапоминающееся выражение лица.

Это заставило их проверить, как различные эмоции, в том числе улыбки, влияют на то, насколько хорошо мы запоминаем незнакомцев и распознаем их фотографии впоследствии. Для этого исследователи собрали две команды из 34 и 40 студентов, и попросили их сопоставить два набора фотографий незнакомых им людей. Первый содержал в себе только "серьезные" портреты, а во второй те же самые люди улыбались или проявляли какие-то другие эмоции.

Первые же наблюдения показали, что улыбки значительно повышают узнаваемость человека. В среднем, студенты из второй группы на 9% чаще определяли, что на фотографиях изображены одни и те же люди, и на 7% лучше находили различия между карточками похожих, но разных людей.

Девушка с чувственными губами
© Fotolia / Valua Vitaly
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Что интересно, когда ученые решили "подделать" портреты и добавили улыбки на несколько фотографий "серьезных" или грустных лиц, студенты начали гораздо хуже справляться с этой задачей.

Все это, как считает Милева, говорит о том, что правила подготовки фотографий для паспортов и прочих документов следует поменять – если люди будут улыбаться на этих снимках, то их будет гораздо проще запоминать и легче находить следы подделки их бумаг.

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