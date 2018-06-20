Ученые выяснили, сколько нужно людей для полета к планете Проксима b

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Французские ученые Фредерик Марин и Камилла Белуффи рассчитали, сколько людей нужно будет разместить на космическом корабле, чтобы совершить успешный полет к планете Проксима b, которая сейчас является наиболее подходящей для колонизации. Их исследование вскоре будет опубликовано в журнале Journal of the British Interplanetary Society.
Для того чтобы рассчитать необходимое количество людей для корабля, они использовали специальную программу, которая называется "HERITAGE" ("Наследие"). Она использует стохастический (случайный) метод Монте-Карло, который учитывает все возможные результаты моделирования путем проверки каждого случайного сценария дальнейшего развития того или иного события, включая жизнь и смерть.
Кроме того, при расчетах эта программа учитывает максимально возможное количество различных факторов. К биологическим относятся соотношение числа мужчин и женщин на борту космического аппарата, их возраст, ожидаемая средняя продолжительность жизни, коэффициент фертильности (рождаемости), а также время, в рамках которого команде придется поддерживать уровень воспроизводства. Также здесь учитываются случайные факторы: различные инциденты, катастрофы, болезни и количество людей, которые, вероятнее всего, будут им подвержены.
Подставив под формулу расчета различные факторы и значения, ученые выяснили, что для полета к Проксиме b потребуется не менее 98 человек. Использование меньшего количества экипажа пропорционально снизит шансы на успех. Например, моделирование показало, что при изначальном экипаже, состоящем из 32 человек, шанс на успех миссии снизится до 0% — в большей степени потому, что в таком маленьком обществе существенно повысятся риски кровосмешения.
"В этом исследовании мы показываем, как использование принципов социальной инженерии может помочь в создании здорового космического общества и его поддержке в течение практически неограниченного количества времени", — рассказал доктор Марин.