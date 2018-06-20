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Ученые выяснили, сколько нужно людей для полета к планете Проксима b

05:2420.06.2018
010063
© Фото : ESO/M. KornmesserТак художник представил поверхность планеты у Проксимы Центавра. Архивное фотоТак художник представил поверхность планеты у Проксимы Центавра. Архивное фото
© Фото : ESO/M. Kornmesser
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Французские ученые Фредерик Марин и Камилла Белуффи рассчитали, сколько людей нужно будет разместить на космическом корабле, чтобы совершить успешный полет к планете Проксима b, которая сейчас является наиболее подходящей для колонизации. Их исследование вскоре будет опубликовано в журнале Journal of the British Interplanetary Society.

Белый медведь на льдине в Северном ледовитом океане
© РИА Новости / Вера Костамо
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На данный момент максимально возможная скорость для созданного человеком космического аппарата (солнечный зонд NASA "Паркер") составляет 724 205 километров в час, или около 200 километров в секунду (0,067% от скорости света). Таким образом, чтобы достичь Проксимы b, сейчас человечеству потребуется около 6300 лет. Но, по расчету ученых, к моменту начала реализации проекта настоящего межзвездного перелета технологии позволят сократить время полета до 630 лет. Это число ученые и взяли за отправную точку для своего исследования.

Для того чтобы рассчитать необходимое количество людей для корабля, они использовали специальную программу, которая называется "HERITAGE" ("Наследие"). Она использует стохастический (случайный) метод Монте-Карло, который учитывает все возможные результаты моделирования путем проверки каждого случайного сценария дальнейшего развития того или иного события, включая жизнь и смерть.

Кроме того, при расчетах эта программа учитывает максимально возможное количество различных факторов. К биологическим относятся соотношение числа мужчин и женщин на борту космического аппарата, их возраст, ожидаемая средняя продолжительность жизни, коэффициент фертильности (рождаемости), а также время, в рамках которого команде придется поддерживать уровень воспроизводства. Также здесь учитываются случайные факторы: различные инциденты, катастрофы, болезни и количество людей, которые, вероятнее всего, будут им подвержены.

Подставив под формулу расчета различные факторы и значения, ученые выяснили, что для полета к Проксиме b потребуется не менее 98 человек. Использование меньшего количества экипажа пропорционально снизит шансы на успех. Например, моделирование показало, что при изначальном экипаже, состоящем из 32 человек, шанс на успех миссии снизится до 0% — в большей степени потому, что в таком маленьком обществе существенно повысятся риски кровосмешения.

"В этом исследовании мы показываем, как использование принципов социальной инженерии может помочь в создании здорового космического общества и его поддержке в течение практически неограниченного количества времени", — рассказал доктор Марин.

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