Рогозин пожаловался на космический мусор, угрожающий спутникам

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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Космический мусор угрожает спутникам, особенно вращающимся на низкой околоземной и геостационарной орбитах, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"На первые планы выходят вопросы сохранения космической среды в состоянии, пригодном для дальнейшего использования, проблемы обеспечения безопасности космических операций. Так называемый космический мусор все больше угрожает орбитальным группировкам и верхним ступеням ракет-носителей, особенно на "густонаселенных" низкоорбитальной и геостационарной орбитах", — сказал он на встрече глав космических агентств UNISPACE.

Он отметил, что бороться с этим нужно сообща, совместно "вырабатывая современные международные правила игры".

Видеоролик со своим выступлением глава Роскосмоса выложил на странице в Facebook.