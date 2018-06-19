Палеогенетики впервые "воскресили" ДНК древней панды

МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Ученые впервые извлекли обрывки ДНК древних панд из останков возрастом в 20 тысяч лет и обнаружили, что в недавнем прошлом на юге Китая жил еще один вид этих медведей, полностью вымерших впоследствии. Их выводы опубликованы в журнале Current Biology.

"ДНК этой панды говорит нам о том, что она была близким, но не прямым родичем ее современных кузенов. При этом не была их предком и представляла собой отдельный вид со своей историей. Это говорит о том, что мы обязательно должны извлечь и изучить геномы других древних панд для понимания того, что "загнало" их в небольшой уголок Китая, где они сейчас живут", — рассказывает Цяомэй Фу (Qiaomei Fu) из Института палеонтологии и палеоантропологии КАН в Пекине.

Большие панды (Ailuropoda melanoleuca) являются единственными представителями семейства медвежьих, который питается исключительно растительной пищей. Как правило, в день для выживания панде нужно съесть около 30 килограммов бамбука, что вынуждает ее питаться практически круглосуточно.

Несмотря на их статус одной из главных "звезд" мира животных, ученые сегодня почти ничего не знают о том, где и когда жили предки панд, и как именно они перешли на полностью вегетарианскую диету.

Только недавно палеонтологи выяснили, что древнейшие "бамбуковые медведи" жили не в Азии, а на территории Европы, обнаружив их останки в Венгрии. Это в очередной раз заставило ученых задуматься – как панды оказались в Китае и почему они вымерли в других регионах мира?

Фу и ее коллеги сделали первый большой шаг к разгадке этой тайны, обнаружив обрывки древней ДНК в зубах и челюсти панды, чьи останки были недавно найдены в пещере Цычжуто на юго-востоке Китая, в районе Гуанси, в нескольких тысячах километров от "царства панд" в горах провинции Сычуань.

© Фото : Yingqi Zhang Челюсти древней панды, найденные в Китае © Фото : Yingqi Zhang Челюсти древней панды, найденные в Китае

Эти останки, как отмечают ученые, попали в почву на дне пещеры примерно 22 тысячи лет назад. По этой причине палеонтологи не ожидали найти в них следы ДНК – обрывки генетического кода, как объясняет Фу, очень плохо сохраняются во влажных и жарких тропиках, и обычно они вымываются из зубов и костной ткани за мгновения по геологическим меркам.

В данном случае пессимистичные ожидания авторов открытия не оправдались. Им удалось найти обрывки и восстановить так называемую митохондриальную ДНК – особую часть генома, которая передается от матери к ее детям вместе с митохондриями, клеточными "энергостанциями". Мутации в ней накапливаются достаточно медленно, что позволяет использовать мтДНК для прослеживания родственных связей между индивидами и даже отдельными видами и родами животных.

Этот обрывок генома древней панды рассказал ученым много интересного — он был в целом похож на мтДНК ее современных родственников, но при этом он содержал в себе 18 уникальных мутаций, которых нет у ныне живущих бамбуковых медведей.

Это говорит о том, что панды из пещеры Цычжуто принадлежали к родственному, но отдельному виду травоядных косолапых, который отделился от общего древа их эволюции примерно 183 тысячи лет назад. После этого их представители не контактировали с предками панд и двигались по своей собственной эволюционной траектории.

© Фото : Michigan State University Center for Systems Integration and Sustainability Британские ученые планируют клонировать панд из зоопарка Эдинбурга

Открытие нового вида панд, как объясняет Фу, позволило ее команде уточнить время появления этих медведей. Как показывают их расчеты, они возникли примерно 12-10 миллионов лет назад, что совпадает с возрастом венгерского "дедушки" всех панд, Miomaci panonnicum, и его испанского "кузена" Kretzoiarctos beatrix.

Расшифровка других геномов древних медведей, как надеются генетики, поможет нам понять, почему панды из Цычжуто и их родичи, жившие в тропической части Китая, полностью вымерли, тогда как священные обитатели лесов Сычуаня продолжают существовать и по сей день.