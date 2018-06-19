В РКК "Энергия" разработали противометеоритную космическую "ткань"

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Инженеры Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" разработали материал для микрометеороидной защиты трансформируемых надувных модулей, который выдерживает попадание метеоритов диаметром больше сантиметра, сообщил во вторник сотрудник предприятия Леонид Бурылов.
Бурылов уточнил, что создание трансформируемого модуля для складских целей и введение его в состав Международной космической станции позволило бы увеличить складской объем российского сегмента на 20 кубических метров.
Ранее сообщалось о том, что РКК "Энергия" разрабатывает трансформируемый модуль для МКС в инициативном порядке. Гендиректор предприятия Владимир Солнцев сообщал, что при инвестировании порядка 6-7 миллиардов рублей такой модуль можно будет отправить к станции в 2021 или 2022 году.