В РКК "Энергия" разработали противометеоритную космическую "ткань"

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Инженеры Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" разработали материал для микрометеороидной защиты трансформируемых надувных модулей, который выдерживает попадание метеоритов диаметром больше сантиметра, сообщил во вторник сотрудник предприятия Леонид Бурылов.

Он представил на конференции в Москве презентацию, согласно которой испытания, проведенные в РКК подтвердили, что разработанные материалы выдерживают попадание алюминиевого шарика диаметром 11,5 миллиметра на скорости порядка 6,5 километра в секунду.

Бурылов уточнил, что создание трансформируемого модуля для складских целей и введение его в состав Международной космической станции позволило бы увеличить складской объем российского сегмента на 20 кубических метров.

Ранее сообщалось о том, что РКК "Энергия" разрабатывает трансформируемый модуль для МКС в инициативном порядке. Гендиректор предприятия Владимир Солнцев сообщал, что при инвестировании порядка 6-7 миллиардов рублей такой модуль можно будет отправить к станции в 2021 или 2022 году.