Терешкова призналась, что снова хотела бы слетать в космос

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Первая космонавтка Земли и пока единственная в истории женщина, совершившая свой полет в одиночку, Валентина Терешкова заявила, что хотела бы снова слетать в космос.
Со своей мечтой первая космонавтка планеты расставаться пока не хотела бы.
"Вы понимаете, наработан опыт, определенные знания, поэтому, конечно, хотела бы полететь. Есть возраст, но я могу!" — подчеркнула Терешкова под аплодисменты собравшихся в зале.
"Мне даже не просто вспоминается, а еще больше хочется снова совершить тот полет. Я понимаю, возраст, все. Но когда летишь над Волгой, над родным Ярославлем, всегда хочется сказать какие-то сокровенные слова, особенно маме. И, помню, пролетая тогда над Австралией, мечтала там побывать. И только через тридцать лет я получила от правительства этой страны приглашение. Мне часто продолжает сниться мой полет, это полностью незабываемое событие", — заключила Терешкова.
Валентина Терешкова с позывным "Чайка" стала шестым космонавтом СССР и первой женщиной, отправившейся в космос. Свой полет она совершила на корабле "Восток-6", стартовав 16 июня 1963 года. Полет продолжался трое суток.