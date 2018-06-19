Итоги набора в российский отряд космонавтов подведут в конце июня

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Итоги продолжавшегося с марта 2017 года нового набора в российский отряд космонавтов будут подведены 27 июня, сообщил начальник Центра подготовки космонавтов (ЦПК), Герой России Павел Власов.
Новый отбор в отряд космонавтов начался 14 марта 2017 года. К подаче документов допускались все желающие, но приоритет отдавался летчикам и специалистам с техническим образованием. Всего в российский отряд, который насчитывает 26 человек, планируется отобрать 6-8 кандидатов в космонавты.
Как ранее говорил Власов в интервью РИА Новости, всего поступило 420 заявок. Из них 87 от женщин, 333 — от мужчин. Работающих в космической отрасли из них 80 человек, военнослужащих — 51. Ни одна женщина отбор не прошла, среди кандидатов, которые будут допущены к дальнейшим этапам отбора, женщин тоже нет.