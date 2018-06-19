Итоги набора в российский отряд космонавтов подведут в конце июня

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Итоги продолжавшегося с марта 2017 года нового набора в российский отряд космонавтов будут подведены 27 июня, сообщил начальник Центра подготовки космонавтов (ЦПК), Герой России Павел Власов.

"У нас сейчас завершается набор. Будем 27 июня поводить заседание конкурсной комиссии по формированию окончательного списка", — сказал он, выступая в Москве на ВДНХ.

Новый отбор в отряд космонавтов начался 14 марта 2017 года. К подаче документов допускались все желающие, но приоритет отдавался летчикам и специалистам с техническим образованием. Всего в российский отряд, который насчитывает 26 человек, планируется отобрать 6-8 кандидатов в космонавты.

Как ранее говорил Власов в интервью РИА Новости, всего поступило 420 заявок. Из них 87 от женщин, 333 — от мужчин. Работающих в космической отрасли из них 80 человек, военнослужащих — 51. Ни одна женщина отбор не прошла, среди кандидатов, которые будут допущены к дальнейшим этапам отбора, женщин тоже нет.