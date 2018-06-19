Астероид Рюгю оказался похож на космический "сахарный кубик"

МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Новые фотографии астероида Рюгю, полученные камерами зонда "Хаябуса-2" с расстояния в две сотни километров от его поверхности, говорят о том, что он похож по форме на гигантский кубик сахара, покрытый вмятинами кратеров, сообщает JAXA.

"Когда я увидел эти снимки, я был очень удивлен, что Рюгю похож по форме на толстую "юлу", как и два других астероида – Бенну, к которому летит зонд OSIRIS-REx, и 2008 EV5, куда может отправиться миссия MarcoPolo-R. Несмотря на различия в размерах, все они имеют схожий химический состав. Нам будет невероятно интересно узнать, насколько случайно это совпадение", — заявил Макото Йосикава (Makoto Yoshikawa), руководитель миссии в JAXA.

Зонд "Хаябуса-2", целью которого является изучение и забор проб с астероида Рюгю, был запущен в космос в начале декабря 2014 года. Он вернет на землю первые 100% "чистые" пробы первичной материи Солнечной системы.

Японский аппарат достиг цели в начале июня и начал длительную процедуру торможения и сближения с астероидом. Первые фотографии Рюгю, полученные зондом в первых числах месяца, помогли астрономам уточнить положение "Хаябусы-2", но не позволили понять, какой формой и какими размерами обладает астероид.

Форма астероида неоднократно "менялась" по мере сближения зонда с небесным телом и увеличения качества снимков. Сначала ученым казалось, что он был похож на "пельмешек" или шарик данго, национальной японской сладости, однако новые серии снимков и своеобразный видеоролик показали, что он имеет более угловатую форму.

Новые фотографии, которые Йосикава и его команда получили вчера и позавчера с расстояния в 330 и 245 километров от поверхности Рюгю, указали на то, что он похож по форме на кубик сахара, вращающийся на одном из углов, или на очень толстую и "квадратную" юлу.

Помимо общих очертаний астероида, ученым удалось узнать скорость его вращения – он совершает один оборот вокруг своей оси за семь часов и тридцать минут, и найти множество крупных кратеров на его поверхности, диаметр которых достигает 100-200 метров.

"Если ось вращения астероида расположена в том же направлении, что и вертикальные линии на наших фотографиях, то тогда это станет большим плюсом для нас – мы сможем изучить всю поверхность Рюгю сразу же после прибытия к астероиду. С другой стороны, такая пространственная конфигурация может резко ограничить наши возможности по посадке ровера и лендера на его поверхность. Я надеюсь, что их удастся решить", — заключает Йосикава.

Предшественник аппарата, зонд "Хаябуса", был запущен в космос в мае 2003 года. Это единственный космический аппарат, совершивший посадку и взлет с поверхности космического тела за пределами системы Земля-Луна. В 2005 году он совершил посадку на астероид Итокава, однако из-за неполадок взятие проб грунта прошло не по плану.

Его наследник, как ожидают специалисты JAXA, вернется к Земле в конце 2020 года, если все процедуры по забору грунту пройдут по плану, и капсула с образцами материи не повредится при посадке на поверхность нашей планеты.

Забор грунта, несмотря на то, что "Хаябуса-2" уже достигла Рюгю, произойдет совсем нескоро. Сначала зонд должен определить свою точную орбиту и скорректировать ее, если возникнет такая необходимость, а затем — всесторонне изучить структуру недр и рельеф астероида.

Только после этого межпланетная станция сблизится с поверхностью Рюгю и сбросит на нее своеобразный "взрывпакет", который обнажит и выбросит нетронутый материал из недр астероида. "Хаябуса-2" соберет эту пыль и гальку, левитирующую в вакууме, во время второго пролета над этой точкой. Позже она спустит на поверхность Рюгю миниатюрный ровер, который проработает на астероиде несколько десятков часов.