Ученые поняли, как управлять свойствами электроники будущего

МОСКВА, 19 июн – РИА новости. Международный научный коллектив с участием ведущего ученого Национального исследовательского технологического университета "МИСиС", профессора Готтхарда Сейферта научился управлять экситонными (лат. "excito" – "возбуждаю") эффектами в двумерных полупроводниках. Исследование, опубликованное в "Nature Physics" – важный шаг к созданию электроники с управляемыми свойствами.
Из-за своих свойств двумерные материалы выступают основой для элементов компактной электроники нового поколения. Например, двумерный дисульфид молибдена (MoS2) имеет высокую подвижность заряда и отношение "вкл/выкл" в транзисторном элементе – все это говорит о возможности серьезно повысить скорость работы электроники на его основе.
"Исключительные оптические свойства монослоев таких материалов, как дисульфид молибдена и диселенид вольфрама (WSe2), обусловлены экситонами: связанными парами электрон-дырка (квазичастица, выступающая носителем положительного заряда)", – рассказывает ведущий ученый НИТУ МИСиС, профессор Готтхард Сейферт.
"Благодаря использованию методов спектроскопии и квантово-химических расчетов из первых принципов мы выявили частично-заряженную пару электрон-дырка в MoS2/WSe2, а также ее локализацию. Нам удалось контролировать энергию излучения этого нового экситона путем изменения относительной ориентации слоев", – поясняет новый результат Готтхард Сейферт.
По словам Сейферта, далее коллектив намерен исследовать, как именно вращение слоев влияет на электронные свойства материалов и того, что будет из них создаваться: элементов солнечных панелей, транзисторов и других устройств.