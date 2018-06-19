Космонавты на МКС получат рыбное меню

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Грузовой корабль "Прогресс МС-09", который запустят на ракете "Союз-2.1а" 10 июля с космодрома Байконур, доставит на Международную космическую станцию ассортимент рыбных блюд и закусок, сообщил РИА Новости заведующий отделом питания Института медико-биологический проблем (ИМБП) Александр Агуреев.

"Тут много всего: голубцы рыбные в томатном соусе, карп с овощами в масле, солянка из судака, солянка рыбо-овощная, судак в сметанном соусе, плов из судака… десять банок икры паюсной осетровых рыб", — рассказал ученый.

Кроме рыбы корабль доставит космонавтам различные блюда из говядины и телятины, борщ с мясом, картофельное пюре с грибами или луком, мясо-овощную запеканку, чахохбили, мясо цыпленка с овощами, свинину с лечо, сорпу с лапшой, вермишелевый суп с мясом, свиную вырезку, а также 20 упаковок сырокопченых мини-колбасок "Пиколини" — десять со вкусом пармезана и еще десять со вкусом хамона.

"Прогресс МС-09" возьмет с собой и молочные продукты — йогурт со вкусом киви-яблоко-лайм, йогурт с земляникой и злаками, творог с орехами, творог с черносмородиновым пюре, коровье молоко. Из напитков в отсеках корабля разместят клюквенный и яблочно-брусничный кисель, компоты из яблок, груш и слив, соки абрикосовый, виноградно-сливовый, персиково-черносмородиновый, а также зеленый чай и чай с ароматом клубники.

Не чужды космонавтам и сладости – в этот раз они заказали конфеты "Грильяж в шоколаде", шоколад "Вдохновение", дробленую бруснику, шоколадный сыр и печенье имбирное "русское". Также на орбиту отправятся свежие фрукты и овощи – апельсины, яблоки и томаты.

Подготовка к пуску

Как сообщил РИА Новости источник на Байконуре, на космодроме началась подготовка к пуску. Специалисты Ракетно-космического центра (РКЦ) "Прогресс" проводят входной контроль блоков ракеты и их пневматические испытания. На следующей неделе намечена сборка ракеты.

В ближайшие дни расчеты Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" разместят внутри корабля главный груз — скафандр "Орлан-МКС". Всего на борт МКС корабль должен доставить более 2,5 тонны грузов.

Пуск ракеты "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МC-09" запланирован на 10 июля в 00.51 мск.