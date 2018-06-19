В Совфеде предложили использовать ГЛОНАСС для контроля за работой водителей

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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. В Совете Федерации предложили использовать ГЛОНАСС для контроля за работой водителей, заявил РИА Новости во вторник первый замглавы экономического комитета Совфеда Сергей Калашников.

В последнее время участились претензии к качеству работы таксистов, в последний раз инцидент произошел на улице Ильинка в Москве.

"В российском законодательстве уже есть все необходимые нормы, регулирующие работу водителей — через каждые четыре часа он должен отдыхать", — сказал Калашников.

Видимо, нужно техническое решение, как контролировать исполнение этих требований, добавил он.

"Возможно, нужно всеобщее внедрение системы ГЛОНАСС, когда сотрудники ГИБДД могут отследить график соблюдения водителями их трудового режима", — сказал Калашников.