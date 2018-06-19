В Совфеде предложили использовать ГЛОНАСС для контроля за работой водителей

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. В Совете Федерации предложили использовать ГЛОНАСС для контроля за работой водителей, заявил РИА Новости во вторник первый замглавы экономического комитета Совфеда Сергей Калашников.
"В российском законодательстве уже есть все необходимые нормы, регулирующие работу водителей — через каждые четыре часа он должен отдыхать", — сказал Калашников.
Видимо, нужно техническое решение, как контролировать исполнение этих требований, добавил он.
"Возможно, нужно всеобщее внедрение системы ГЛОНАСС, когда сотрудники ГИБДД могут отследить график соблюдения водителями их трудового режима", — сказал Калашников.