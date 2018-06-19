ВАШИНГТОН, 19 июн – РИА Новости. США намерены повысить эффективность слежения за мелким космическим мусором в целях обеспечения безопасности космических миссий, свидетельствует меморандум, подписанный президентом США Дональдом Трампом в понедельник.

"Новые сенсоры США, ожидается, позволят выявить гораздо больший объем обломков и улучшить понимание нами размеров и распространения находящихся в различных районах космического пространства предметов", — говорится в распространенном Белым домом меморандуме по обеспечению безопасности в космосе. Технические подробности не приводятся.

В меморандуме отмечается, что в настоящее время министерство обороны США осуществляют слежение за порядком 20 тысячами объектов в космосе и это число, как ожидается, будет стремительно возрастать. В документе также подчеркивается необходимость международного взаимодействия для обеспечения безопасности в космосе.

В документе оговаривается, что "очень маленькие частицы могут не быть отслежены достаточно эффективно для принятия решений или необходимых действий для предотвращения столкновений". "В результате, сближение или даже столкновение с неизвестными предметами возможно и зачастую у спутникового оператора нет достаточных данных для надлежащей оценки риска при принятии решения о маневрах".

"Соединенные Штаты должны разработать лучшие возможности отслеживания (космического мусора) и новые способы составления каталогов (находящихся в космосе) обломков, установить качественный порог по предупреждению столкновений для избежания ложных оповещений", — говорится в документе.

Подписание меморандума о национальной политике в сфере управления движением в космосе было приурочено к прошедшему в Белом доме во вторник очередному заседанию национального космического совета под председательством вице-президента Майка Пенса.