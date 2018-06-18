Археологи нашли следы походов фараонов в Центральную и Южную Африку

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Польские археологи нашли в храме царицы Хатшепсут подтверждения того, что фараоны Нового Царства устраивали морские и сухопутные походы в Центральную или даже Южную Африку, сообщает пресс-служба Польской академии наук.

"Нам удалось найти пока единственные рисунки птицы-секретаря, выбитые на стене во времена фараонов. Можно сказать, что эти пернатые были самыми редкими "сокровищами", которые войска "владык двух царств" привезли назад в Египет из легендарной страны Пунт", — рассказывает Филип Татерка (Filip Taterka), руководитель экспедиции в Дейр-эль-Бахри.

Как повествуют хроники античных времен, Древний Египет отправлял многочисленные военные и исследовательские экспедиции далеко за пределы своих границ. Его войска и путешественники проникали на территорию Ливии, Нубии и Синая, а корабли древних египтян, как считают некоторые историки, могли достичь мыса Доброй Надежды и изучить большую часть побережья Африки.

Одна из самых масштабных экспедиций такого рода была организована во времена правления царицы Хатшепсут, отправившей войско на территорию предположительно сказочно богатой и экзотичной страны, которую древние египтяне называли "Пунт", или "земля богов". Попав на ее территорию, египетский экспедиционный корпус наладил торговые отношения с ее обитателями, закупив черное дерево, благовония, шкуры и экзотических животных.

Несмотря на то что и предшественники, и наследники Хатшепсут неоднократно отправляли экспедиции в Пунт, до сих пор ученые не знают, где именно находилась эта страна. Судя по описанию внешности и традиций ее жителей, они были чистокровными африканцами, тогда как природа и география Пунта, описанная в хрониках фараонов, говорит о том, что эта страна находилась на Синайском полуострове, на берегу Красного моря.

Польские археологи нашли ответ на этот вопрос, проводя раскопки у стен погребального храма царицы Хатшепсут в Луксоре, где, как гласят легенды того времени, были высажены ростки миррового дерева, которые ей подарили правители Пунта.

На одной из стен этого храма ученым удалось найти серию рисунков, на которых изображены птицы-секретари (Sagittarius serpentarius), одна из современных "живых" икон африканских саванн. Эти пернатые, как объясняют археологи, живут только в центральной и южной части Африки и не встречаются на территории Синая и Аравийского полуострова.

"Мы уже находили фрагменты подобных изображений, однако они сохранились намного хуже этой находки. Мы думали, что на них были нарисованы простые цапли. Только когда мы нашли голову птицы-секретаря и попросили посмотреть на нее наших коллег-орнитологов из Южной Африки, мы поняли, как мы ошибались", — продолжает Татерка.

Соответственно, присутствие этой необычной птицы в списке сокровищ, доставленных войсками Хатшепсут из Пунта, говорит о том, что эта страна, скорее всего, находилась в Восточной или даже Южной Африке. Скорее всего, как считают сторонники "африканской" гипотезы, — на территории Эфиопии, Сомали или Судана, на чьем гербе, как шутит ученый, даже сегодня нарисована птица-секретарь.