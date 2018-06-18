Пуск "Протона" со спутниками связи перенесли на 2019 год, сообщил источник

БАЙКОНУР (Казахстан), 18 июн — РИА Новости. Единственный запуск ракеты-носителя "Протон-М" с двумя спутниками связи Еutelsat 5 West B и Mev-1, запланированный ранее на конец этого года, перенесен на начало 2019 года, сообщил РИА Новости источник на космодроме.

Как сообщалось ранее, в 2018 году для коммерческих заказчиков был запланирован только один пуск "Протона": в конце года ракета должна была вывести на орбиту два зарубежных спутника Eutelsat 5 West B и MEV-1.

"Анонсированный ранее на конец 2018 года кластерный пуск ракеты "Протон-М/Бриз-М" с двумя коммерческими телекоммуникационными спутниками Eutelsat 5 West B и Mev-1 перешел на начало 2019 года", — отметил собеседник агентства.

Согласно текущим договоренностям между Россией и Казахстаном, ракета "Протон", предположительно, будет эксплуатироваться до 2025 года. В настоящее время один пуск "Протона" на коммерческом рынке предлагается по стоимости от 60 миллионов до 65 миллионов долларов США. Примерно в такую же цену обходятся пусковые услуги на ракете Falcon 9 от компании SpaceX. В пусковом манифесте американской компании — 41 запуск как для государственных, так и коммерческих заказчиков.