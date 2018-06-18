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РИА Наука
РИА Наука

Планетологи раскрыли загадку "непостоянного дня" на Венере

18:1118.06.2018
07880
© Фото : ISAS / JAXAЯпонский зонд Ацацуки передал с орбиты фотографии ВенерыЯпонский зонд Ацацуки передал с орбиты фотографии Венеры
© Фото : ISAS / JAXA
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МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Загадочные расхождения в измерениях длины дня на Венере оказались связаны с гигантской "стоячей волной" в атмосфере Венеры, недавно открытой зондом "Акацуки". Как выяснили ученые, она периодически раскручивает и тормозит планету, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Geoscience.

Так художник представил себе Акацуки на орбите Венеры
© ISAS/JAXA
Зонд "Акацуки" увидел гигантскую волну в атмосфере Венеры
Венера, несмотря на почти "земные" размеры и химический состав, входит в число одних из самых необычных планет Солнечной системы. Ее сверхплотная атмосфера, разогретая до "адских" температур, вращается в 60 раз быстрее, чем сама планета, что порождает сверхмощные ветра, движущиеся со скоростью в 500 километров в час, а день на ней длится дольше, чем год – 240 и 224 земных суток.

Астрономы достаточно давно пытаются понять, с чем связано столь медленное вращение Венеры вокруг своей оси. Часть ученых считает, что это может быть связано с тем, что в далеком прошлом она, подобно Урану и Меркурию, столкнулась с крупным астероидом, который затормозил планету и "перевернул" ее ось, заставив ее вращаться вокруг себя в "неправильную" сторону.

Эта идея, как отмечает Томас Наварро (Thomas Navarro) из университета Калифорнии в Лос-Анджелесе (США), противоречит данным со спутников, изучавших Венеру в разные периоды времени. Их наблюдения показывают, что какой-то неизвестный феномен продолжает "тормозить" планету и что длина суток на ней увеличивается на 6-7 минут через каждый венерианский "день".

Японский зонд Ацацуки передал с орбиты Венеры первые фотографии
© Фото : JAXA
Японский зонд "Акацуки" передал с орбиты Венеры первые фотографии

Подобные расхождения заставляют многих планетологов считать, что главным "тормозом" вращения Венеры был не астероид, а ее "сверхзвуковая" атмосфера. Как считают сторонники этой идеи, ее движение и трение о поверхность второй планеты Солнечной затормозило ее и продолжает тормозить, что выражается в расхождениях продолжительности дня, измеренной зондами "Магеллан" и "Венера-Экспресс".

Наварро и его коллеги выяснили, что породило подобные расхождения в замерах зондов, изучая еще одну любопытную загадку Венеры — загадочную "стоячую волну" длиной в 10  тысяч километров, открытую зондом "Акацуки" сразу после его прибытия на орбиту Венеры в начале 2016 года.

Подобные волны, как объясняет Наварро, обычно возникают в земной атмосфере над длинными и высокими горными грядами, и существуют относительно недолго. На Венере крупных гор нет, и волна, найденная японской автоматической станцией, не собирается исчезать и по сей день, что заставило ученых гадать, как она могла возникнуть.

Так художник представил себе Акацуки на орбите Венеры
© ISAS/JAXA
JAXA: "Акацуки" успешно вышел на орбиту Венеры

Для ответа на этот вопрос Наварро и его команда создали компьютерную модель атмосферы планеты, которая учитывает все крупные неровности, существующие на ее поверхности. Эти расчеты неожиданно показали, что "вечные" стоячие волны могут возникать днем сразу в четырех регионах Венеры, где есть невысокие возвышенности и горные гряды, и пропадать через несколько земных суток ночью.

Наблюдая за формированием этих волн, ученые заметили, что они должны были особым образом влиять на вращение планеты вокруг своей оси, замедляя ее ночью и ускоряя ее днем. Эти же расчеты показали, что планета ускоряется больше, чем замедляется, что объясняет то, почему замеры продолжительности дня с "Магеллана" и "Венеры-Экспресс" отличаются друг от друга.

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Швеция
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