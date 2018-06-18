Ученые из России и Швейцарии разрабатывают лазерный способ запуска спутника

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Российская компания "Галактика" совместно с коллегами из швейцарского университета Dltech прорабатывают концепцию запуска спутников на орбиту с помощью лазерной "пушки", рассказал РИА Новости технический директор группы компаний "Галактика" Александр Ильин.

Аналогичный проект Lightcraft начал разрабатываться в США с 1970-х годов. Принцип работы основан на передачи энергии лазерным излучением на специальный аппарат, выводящий полезную нагрузку в космос. Луч превращает в плазму воздух перед космическим аппаратом, а тот за счет сверхпроводящих магнитов выталкивает воздух вниз. В рамках проведенных в 1990-2000-х годах экспериментов удалось поднять цель на высоту 30, а затем 70 метров.

"Принцип работы носителя основан на передачи энергии лазерным излучением. Часть лазерного пучка с помощью оптического канала перенаправляется вперед и ионизирует поток воздуха перед аппаратом. Ионизированный поток направляется сверхпроводящим магнитом в противоположную движению сторону", — рассказал Ильин.

В качестве лазерной "пушки" планируется использовать создающийся в Швейцарии в институте Dltech (Ивердон-ле-Бен)

лазер мощностью 300 киловатт. Однако для выведения 100 килограмм полезной нагрузки потребуется лазер мощностью 40 мегаватт, который также уже разрабатывается специалистами института. "Команда института провела расчеты параметров лазера мощностью 40 мегаватт", — рассказал Ильин.

По мнению разработчиков, создание такой системы позволит сократить расходы на выведение груза в 10-100 раз до 500 долларов США за один килограмм, а компания-первопроходец сможет завоевать до 95% рынка пусковых услуг.

Согласно расчетам "Галактики", проект может быть реализован в течение пяти лет, после чего перейти на этап коммерческого использования. Общая стоимость проекта оценивается в 107 миллионов долларов.