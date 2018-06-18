Ученые из России и Швейцарии разрабатывают лазерный способ запуска спутника

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Российская компания "Галактика" совместно с коллегами из швейцарского университета Dltech прорабатывают концепцию запуска спутников на орбиту с помощью лазерной "пушки", рассказал РИА Новости технический директор группы компаний "Галактика" Александр Ильин.
Аналогичный проект Lightcraft начал разрабатываться в США с 1970-х годов. Принцип работы основан на передачи энергии лазерным излучением на специальный аппарат, выводящий полезную нагрузку в космос. Луч превращает в плазму воздух перед космическим аппаратом, а тот за счет сверхпроводящих магнитов выталкивает воздух вниз. В рамках проведенных в 1990-2000-х годах экспериментов удалось поднять цель на высоту 30, а затем 70 метров.
"Принцип работы носителя основан на передачи энергии лазерным излучением. Часть лазерного пучка с помощью оптического канала перенаправляется вперед и ионизирует поток воздуха перед аппаратом. Ионизированный поток направляется сверхпроводящим магнитом в противоположную движению сторону", — рассказал Ильин.
В качестве лазерной "пушки" планируется использовать создающийся в Швейцарии в институте Dltech (Ивердон-ле-Бен)
По мнению разработчиков, создание такой системы позволит сократить расходы на выведение груза в 10-100 раз до 500 долларов США за один килограмм, а компания-первопроходец сможет завоевать до 95% рынка пусковых услуг.
Согласно расчетам "Галактики", проект может быть реализован в течение пяти лет, после чего перейти на этап коммерческого использования. Общая стоимость проекта оценивается в 107 миллионов долларов.