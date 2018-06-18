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Археологи выяснили, кто строил храмы Андрея Боголюбского

12:3218.06.2018
(обновлено: 12:34 18.06.2018)
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© Фото : Институт археологии РАНСеверный портал церкви Рождества Богородицы в Боголюбове. Полуколонны, дополненные малыми колоннамиСеверный портал церкви Рождества Богородицы в Боголюбове. Полуколонны, дополненные малыми колоннами
© Фото : Институт археологии РАН
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МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Ученые из Института археологии РАН завершили раскопки на территории храмового комплекса в Боголюбово и нашли веские доказательства в пользу того, что храм Рождества Богородицы и многие другие церкви Владимирской Руси строили мастера из северной Италии, сообщает пресс-служба института.

Портал храма постройки мастеров императора Барбароссы, найденного в Боголюбово
© Фото : Институт археологии РАН
Ученые нашли следы храма мастеров Барбароссы во Владимирской области
"Открытые при раскопках 2018 года части собора дали новый материал для заключений как о плане собора, так и о происхождении владимиро-суздальской архитектуры в целом. Теперь мы понимаем, что, скорее всего, в строительстве этого храма участвовали мастера из Ломбардии и Эмилии-Романьи", — рассказывает Владимир Седов, член-корреспондент РАН.

Группа российских археологов под руководством Седова уже три года проводит раскопки у стен собора Рождества Богородицы в Боголюбово, резиденции великого князя владимирского Андрея Боголюбского. По легенде, она была основана в 1158 году, когда князю, ехавшему из Владимира в Ростов, приснилась на месте будущего Боголюбова богородица.

Она велела ему оставить главную святыню современной РПЦ, икону Владимирской Божией Матери, во Владимире-на-Клязьме и не возвращать ее в монастырь под Киевом, что многие историки считают символическим актом в процессе смещения центра власти на Руси с юга на север. В память об этом событии князь Андрей построил храм Рождества Богородицы, который разрушился в 1722 году и на месте которого был построен новый собор.

Фрагмент граффити со списком убийц князя Андрея Боголюбского
© Фото : ИА РАН
Археологи РАН нашли полный список убийц князя Андрея Боголюбского

Следы существования  этого храма ученые нашли, проведя раскопки в той части территории современного собора, где когда-то находилась западная стена церкви Андрея Боголюбского. Изучение стен храма Рождества Богородицы показало, что в его постройке участвовали западные мастера времен Фридриха Барбароссы, прибывшие на территорию Владимирской Руси из Италии, входившей тогда в состав Священной Римской империи.

© Фото : Институт археологии РАНКафедральный собор в северной Италии и Лестничная башня церкви Рождества Богородицы
© Фото : Институт археологии РАН
Кафедральный собор в северной Италии и Лестничная башня церкви Рождества Богородицы

Последующие раскопки и открытие новых элементов храма помогли археологам узнать, где именно жили эти мастера. Первым намеком на их происхождение стали угловые колонны храма, поставленные по диагонали.

Как отмечают археологи, подобные элементы архитектуры есть в соборах Северной Италии: например,  в Кафедральном соборе Модены и в Кафедральном соборе Феррары, построенные в области Эмилия-Романья примерно в ту же эпоху, что и церковь в Боголюбово.

Руины церкви Благовещения на Рюриковом Городище
© Фото : Ольга Денисова / Wikipedia.org
Археологи начали изучение второго по древности храма в России

Другие архитектурные детали, к примеру, полуколонны на стенах храма Рождества Богородицы, окруженные по сторонам малыми колонками, очень похожи на аналогичные формы, украшающие соборы в других уголках Северной Италии. К примеру, их можно встретить в базилике Сан-Микеле в Павии.

Все это, как отмечают Седов и коллеги, указывает на то, что храм строили несколько групп мастеров, прибывших на северо-восток Руси из двух регионов Италии – Ломбардии и Эмилии-Романьи. Помимо них, в постройке участвовали резчики князя Юрия Долгорукого, построившие Спасо-Преображенский собор в Переславле-Залесском и Золотые ворота во Владимире.

Кладбище 13-15 веков на территории Вязьмы
© Фото : Н.А. Кренке
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Помимо этого, ученым удалось найти другие элементы храмового комплекса, которые помогли им раскрыть его общий облик, и понять, как выглядела окружавшая его площадь, покрытая белым камнем.

Ученые надеются, что в ближайшем будущем найденные ими останки храма будут полностью открыты и превращены в музей. Это, по словам Седова, не только поможет россиянам поближе познакомиться с историей, но и предотвратит дальнейшее разрушение стен храма. Для этого, как заключает археолог, потребуется финансовая и административная поддержка со стороны властей.

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