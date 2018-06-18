Россияне 27 июня смогут наблюдать два редких астрономических явления

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 июн — РИА Новости. Два редких астрономических явления – великое противостояние Марса и продолжительное полное лунное затмение – смогут наблюдать жители России в ночь с 27 на 28 июля, сообщил РИА Новости начальник научно-исследовательского отдела Нижегородского планетария Николай Лапин.

Великое противостояние Марса – период наиболее тесного сближения Земли и Марса – происходит раз в 15-17 лет. Полное лунное затмение происходит, когда Луна полностью входит в тень Земли. В последний раз это произошло 31 января 2018 года.

"27 июля состоятся два ярких астрономических события — великое противостояние Марса и полное лунное затмение. Эти события сами по себе не такие редкие, но их совпадение – явление, заслуживающее внимания. Последний раз подобное происходило почти 200 лет назад. Наблюдать за этими астрономическими явлениями можно будет в любой точке России и для этого не понадобится никакого специального оборудования", — рассказал начальник научно-исследовательского отдела Нижегородского планетария.

По его словам, 27 июля ожидается самое продолжительное в 21 веке лунное затмение – полная фаза, когда Луна полностью скроется в тени Земли, составит более часа.

"Земля и Марс сближаются каждые два года, но эти противостояния бывают на разных расстояниях – оно может варьироваться от 55 миллионов километров до более 100 миллионов километров. Сейчас расстояние между Марсом и Землей составит всего 55 миллионов, такое случается редко", — подчеркнул Лапин.

Он отметил, что для наблюдения за редким астрономическим феноменом потребуется лишь выйти из дома и внимательно посмотреть на небо.

"Полная луна примерно на час с небольшим исчезнет из поля зрения, когда она войдет в земную тень. В это время нужно будет постараться рассмотреть красную звездочку невысоко над горизонтом в той стороне, где будет происходить лунное затмение. Это будет Марс. Сейчас можно наблюдать два таких ярких объекта – вечером видно Венеру, а в ночное время – Юпитер. Марс будет примерно такой же яркости", — пояснил сотрудник Нижегородского планетария.

Он уточнил, что если лунное затмение произойдет в конкретный день и в конкретное время, то противостояние Марса можно будет наблюдать в течение нескольких недель.

В нижегородском планетарии готовят специальную научно-популярную программу, посвященную этим астрономическим явлениям.