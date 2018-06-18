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Зонд "Хаябуса-2" получил первое видео вращающегося астероида Рюгю

10:4518.06.2018
03950
© JAXA, University of Tokyo, Kochi University, Rikkyo University, Nagoya University, Chiba Institute of Technology, Meiji University, University of Aizu, AISTВращающийся астероид РюгюВращающийся астероид Рюгю
© JAXA, University of Tokyo, Kochi University, Rikkyo University, Nagoya University, Chiba Institute of Technology, Meiji University, University of Aizu, AIST
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МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Японская межпланетная станция "Хаябуса-2" получила серию из 52 фотографий, благодаря которым ученые впервые увидели, как вращается астероид Рюгю, что помогло уточнить его форму, сообщает JAXA.

Первая относительно четкая фотография астероида Рюгю
© JAXA, Kyoto University, Japan Spaceguard Association, Seoul National University / ONC Team
Астероид Рюгю оказался похож по форме на "пышку", заявили в JAXA
"На этом видео можно увидеть, что астероид имеет резко угловатую форму и что он покрыт большим числом вмятин или кратеров. Что интересно, он вращается вокруг своей оси в противоположную сторону по сравнению с Землей и другими планетами. Это роднит его с Венерой и Ураном и делает потенциально уникальным малым небесным телом", — заявили ученые.

Зонд "Хаябуса-2", целью которого является изучение и забор проб с астероида Рюгю, был запущен в космос в начале декабря 2014 года. Он вернет на землю первые 100% "чистые" пробы первичной материи Солнечной системы.

Японский аппарат достиг цели в начале июня и начал длительную процедуру торможения и сближения с астероидом. Первые фотографии Рюгю, полученные зондом на прошлой неделе, помогли астрономам уточнить положение "Хаябусы-2", но не позволили понять, какой формой и какими размерами обладает астероид.

Позже камеры зонда получили новые, более четкие фотографии астероида, которые показали, что он похож по форме на "пельмешек" или шарики данго, национальное японское блюдо. Новые фотографии, которые "Хаябуса-2" передала на Землю на минувших выходных, показали, что он имеет более угловатую форму и скорее больше похож на куб, чем на шар.

Так художник изобразил первый межзвездный астероид Оумуамуа
CC BY-SA 4.0 / ESO/M. Kornmesser /
Ученые выяснили, почему первый межзвездный астероид похож на сигару

Это не стало неожиданностью для научной команды зонда, изначально отмечавшей, что астероид должен быть менее "круглым", чем он кажется на первых детальных фотографиях этого небесного тела. С другой стороны, необычная манера вращения и форма астероида могут сильно повлиять на то, когда и как будет совершена посадка микро-ровера и забор грунта с его поверхности.

Предшественник аппарата, зонд "Хаябуса", был запущен в космос в мае 2003 года. Это единственный космический аппарат, совершивший посадку и взлет с поверхности космического тела за пределами системы Земля-Луна. В 2005 году он совершил посадку на астероид Итокава, однако из-за неполадок взятие проб грунта прошло не по плану.

Его наследник, как ожидают специалисты JAXA, вернется к Земле в конце 2020 года, если все процедуры по забору грунту пройдут по плану, и капсула с образцами материи не повредится при посадке на поверхность нашей планеты.

Астероид над Землей
© Fotolia / sdecoret
Астрономы нашли в Солнечной системе первого межзвездного "мигранта"

Забор грунта, несмотря на то, что "Хаябуса-2" уже достигла Рюгю, произойдет совсем нескоро. Сначала зонд должен определить свою точную орбиту и скорректировать ее, если возникнет такая необходимость, а затем — всесторонне изучить структуру недр и рельеф астероида.

Только после этого межпланетная станция сблизится с поверхностью Рюгю и сбросит на нее своеобразный "взрывпакет", который обнажит и выбросит нетронутый материал из недр астероида. "Хаябуса-2" соберет эту пыль и гальку, левитирующую в вакууме, во время второго пролета над этой точкой. Позже зонд высадит на поверхность астероида миниатюрный ровер, который проработает на его поверхности около суток и соберет данные о его структуре.

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