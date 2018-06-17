Производитель рассказал, когда запущенный спутник "Глонасс" начнет работать

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Запущенный на орбиту навигационный спутник "Глонасс-М" начнет работать по назначению в течение месяца, сообщил РИА Новости генеральный директор компании "Информационные спутниковые системы имени Решетникова" (предприятие-производитель) Николай Тестоедов.
"В течение месяца", — сказал Тестоедов, отвечая на вопрос о сроках ввода запущенного спутника в эксплуатацию.
В это время специалисты будут тестировать системы космического аппарата, уточнил он.
Данный спутник придет на смену аппарату "Глонасс-М" номер 734, в работе которого ранее был зафиксирован сбой. Сейчас он продолжает функционировать, но после ввода в эксплуатацию нового спутника, 734-й аппарат перестанет работать и будет выведен в так называемый орбитальный резерв.
По данным информационно-аналитического центра ГЛОНАСС, сейчас в системе насчитывается 25 космических аппаратов, из которых 24 используется по назначению, ещё один аппарат проходит летные испытания.