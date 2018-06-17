Разгонный блок "Фрегат" "захоронили" на орбите

МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Разгонный блок "Фрегат" увели на орбиту "захоронения" после запуска спутника "Глонасс-М", сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны.
"Фрегат" увели при помощи двух включений двигательной установки на орбиту высотой более 19200 километров.
Ракета "Союз-2.1б" со спутником стартовала с Плесецка в 00.46 мск. В 00.56 от ее третьей ступени отделилась головная часть в составе разгонного блока "Фрегат" и спутника, после чего разгонный блок довывел "Глонасс-М" на расчетную орбиту.