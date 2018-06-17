МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Запуск навигационного спутника "Глонасс-М" с космодрома Плесецк успешно осуществлен, сообщили журналистам в воскресенье в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны.
"Глонасс-М", запущенный боевым расчетом Космических войск ВКС с космодрома Плесецк, в расчетное время выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова Космических войск ВКС", — отметили в оборонном ведомстве.
С аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы функционируют нормально.