Спутник "Глонасс-М" вышел на околоземную орбиту

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МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Разгонный блок "Фрегат" со спутником "Глонасс-М" отделился от ракеты "Союз-2.1б" и вышел на низкую околоземную орбиту, сообщили журналистам в воскресенье в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Космическая головная часть ракеты среднего класса "Союз-2.1б" в составе разгонного блока "Фрегат" и космического аппарата "Глонасс-М" в расчетное время – 00.56 мск — штатно отделилась от третьей ступени ракеты-носителя "Союз-2.1б", — говорится в сообщении.

Отмечается, что выведение космического аппарата "Глонасс-М" на расчетную орбиту разгонным блоком "Фрегат" займет несколько часов.

Ракета стартовала 17 июня в 00.46 мск с космодрома Плесецк. Вскоре после этого наземные средства контроля ВКС взяли ее на сопровождение.