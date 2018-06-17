Спутник "Глонасс-М" запустили на ракете с космодрома Плесецк

МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Ракета "Союз-2.1б" стартовала с космодрома Плесецк с навигационным спутником "Глонасс-М", сообщили журналистам в воскресенье в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"В воскресенье, 17 июня, в 00.46 мск с пусковой установки № 4 площадки космодрома Плесецк боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил проведен успешный пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с навигационным космическим аппаратом "Глонасс-М", — говорится в сообщении.

Отмечается, что предстартовые операции и пуск ракеты контролировались с помощью наземного автоматизированного комплекса управления космическими аппаратами и прошли в штатном режиме.

Общее руководство пуском вел главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал-полковник Сергей Суровикин.

Это второй пуск ракеты-носителя "Союз-2" с космодрома Плесецк в 2018 году. Летные испытания космического ракетного комплекса "Союз-2" начались на космодроме Плесецк 8 ноября 2004 года. За прошедшие 14 лет с северного космодрома проведено 33 пуска ракет-носителей "Союз-2" этапов модернизации 1а, 1б и 1в. Кроме того, 21 пуск "Союз-2" проведен с космодрома Байконур и еще два пуска — с нового российского космодрома Восточный.