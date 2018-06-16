Во Франции открыли мемориальную доску в память о Гагарине

Во Франции открыли мемориальную доску в память о Гагарине

Во Франции открыли мемориальную доску в память о Гагарине

ОСТРОВ БЕНДОР (Франция), 16 июн — РИА Новости, Виктория Иванова. "Первый человек в космосе" Юрий Гагарин снова вернулся во Францию: на маленьком островке на юге страны открыли мемориальную табличку в память о визите космонавта.

Островок Бендор в Средиземном море стал жилым и обустроенным в 50-х годах прошлого столетия, когда его купил знаменитый не только во Франции, но и за рубежом Поль Рикар. Популярность и признание он приобрёл прежде всего как основатель дома Ricard — одного из крупнейших по производству анисовой настойки под названием "пастис". Но это не единственная его заслуга по прославлению региона: Рикар финансировал строительство автодрома для "Формулы-1", поддерживал океанографические исследования, занимался поддержкой юных талантов в живописи и литературе.

© РИА Новости / Виктория Иванова Во Франции открыли мемориальную доску в память о Гагарине © РИА Новости / Виктория Иванова Во Франции открыли мемориальную доску в память о Гагарине

Важный гость

"Поль Рикар купил этот остров, чтобы сделать его открытым для всего мира. Он своим сотрудникам говорил: каждый день заводите по другу. И сегодняшнее событие — в духе ценностей Рикара: он ценил дружбу, человеческие симпатии. Вот и мы чествуем сегодня дружбу и симпатию между двумя нашими странами", — рассказал РИА Новости представитель компании Les Iles Paul Ricard, управляющей островом, Франсуа-Ксавье Диас.

Достаточно влиятельный человек, Рикар не стал спрашивать разрешения местных властей, а просто взял и пригласил гостивших летом 1965 года советских космонавтов к себе на остров. Вместе с Гагариным на Бендор прибыл в полном составе и первый в истории освоения космоса экипаж из трёх человек — Константин Феоктистов, Владимир Комаров и Борис Егоров.

"На самом деле, Рикар приглашал Гагарина на открытие аэропорта, но тот прислал телеграмму с извинениями: не смог. Зато приехал через некоторое время. Провели тут — на этом острове и на соседнем — 36 часов примерно. Это был действительно праздник! Отдыхали, наслаждались жизнью, катались на водных лыжах", — добавил Диас.

Эти дни с теплом вспоминает и участник тех событий. Молодого члена астрономического клуба, одинаково легко говорившего на русском и французском — Жоржа Климова — пригласили помочь с переводом в ходе визита. Та встреча, как говорит сам Климов, "изменила его жизнь".

Он часто вспоминает курьезные случаи — как космонавты внезапно решили искупаться в бассейне, буквально сбросив строгую одежду, или как Гагарин вдруг выпил воду с лимоном, предназначенную для мытья пальцев после морепродуктов. До сих пор "Юра" Климов хранит фотографии тех летних дней и занимается вопросами космоса — организует "космические недели" и устраивает встречи с представителями космической отрасли.

Памятная табличка

Мемориальная табличка, посвящённая Гагарину, закреплена на здании прямо рядом с причалом, куда прибывает паром — единственный путь с "большой земли". Пройти мимо невозможно.

Идея создания такого памятного объекта принадлежит генеральному консулу России в Марселе Сергею Молчанову. Однажды он посещал музей, расположенный на острове. Среди экспонатов нашлась бутылка с портретом Гагарина на этикетке: специальную серию бутылок выпустили десятки лет назад. "Так появилась идея сохранить здесь память о госте. Табличку создали при помощи специалистов галереи Kvartira S. Кстати, новую и тоже ограниченную серию вина тоже выпустили!" — рассказал он РИА Новости.

Торжественное открытие предварял небольшой концерт оркестра московского кадетского корпуса. После знакомых мелодий под южным солнцем началась церемония.

"Сегодняшнее мероприятие очень символично. Открытие памятного знака, посвящённого великому человеку — всегда историческое событие. Мы вспоминаем прошлое, вспоминаем, что нас объединяло — идеи, ценности, чаяния, общие для всего человечества", — сказал Молчанов в ходе церемонии.

Дипломат добавил, что, в то же время, это событие связано и с будущим. "Первый человек отправился в космос, сделавшись важным символом для всех нас, вне зависимости от национальности. Потом космос стал площадкой для плотной и плодородной франко-российской работы, одним из самых успешных примеров международного научного взаимодействия", — отметил генконсул.

По его словам, "несмотря на сложные обстоятельства, взаимодействие по космосу, научные обмены и человеческое общение между двумя странами продолжаются".

"И этот взаимный интерес россиян и французов — свидетельство лучших перспектив между двумя нашими народами", — подчеркнул Молчанов.

Тканевую завесу с таблички вместе с Молчановым и Диасом снимал министр правительства Москвы, руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей столицы Сергей Черемин.

"Эпоху покорения космоса открывал наш космонавт Юрий Гагарин своим знаменитым словом "Поехали!". Тогда он даже не мог догадаться, что это будет эпоха настоящего международного сотрудничества", — сказал он.

Когда торжественные речи закончились, прозвучали гимны России и Франции, плотную синюю ткань сняли, и гостям праздника открылась позолоченная табличка с чёрной надписью.

"Первый космонавт человечества гостил на острове Бендор с 21 по 23 июня 1965 года по приглашению Поля Рикара", — написано на табличке под портретом Гагарина в космическом шлеме.

Гагарин на юге

Память о Гагарине на юге Франции хранят бережно. Весной 2017 года в другом южном городе — Монпелье — новый мост был назван в честь первого космонавта. Спустя полгода на мосту появился трехметровый бронзовый монумент: улыбающийся Гагарин, раскинувший в приветствии руки; лицом статуя обращена в сторону России.

Советский космонавт улыбается проезжающим в машинах и приплывающим на пароме. Гагарин, даже спустя много лет после гибели, продолжает выполнять заветы Рикара и олицетворять его ценности, способствуя поддержанию симпатии и дружбы между двумя народами.