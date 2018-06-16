Путин поздравил Терешкову с 55-летием полета в космос

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин встретился с первой женщиной-космонавтом Валентиной Терешковой и поздравил ее с 55-летием одиночного полета в космос, сообщается в субботу на сайте Кремля.

"Владимир Путин встретился с летчиком-космонавтом Валентиной Терешковой. Глава государства лично поздравил Валентину Терешкову со знаменательной датой – 55-летием со дня ее одиночного полета вокруг Земли, который состоялся 16 июня 1963 года на космическом корабле "Восток-6" и продолжался почти трое суток", — говорится в сообщении.

Президент отметил, что Терешкова также остается единственной женщиной-космонавтом и астронавтом, кто совершил полет в одиночку. "Вы остаетесь, по-моему, единственной женщиной-космонавтом и астронавтом, кто совершил полет в одиночку; все остальные женщины – в составе экипажа", — сказал он.

Терешкова на встрече попросила Путина взять на свой контроль ситуацию с рекой Волгой и рассказала президенту о проблемах на нефтеперерабатывающем заводе имени Менделеева.

"Он находится выше города Тутаева, производит лучшие авиационные масла. Но природы много, а мы не очень ее бережем. До Волги уже дошло, но пока в воду не попало, а внутри, в земле сейчас делают проколы и видят, на какой глубине залегают эти зеленые масла. Это, конечно, большая угроза Волге, поэтому и поднимаем этот вопрос", — уточнила Терешкова.