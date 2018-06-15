НАСА: первая женщина-командир МКС завершила карьеру астронавта

МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Пегги Уитсон, астронавт-рекордсмен и первая женщина-командир МКС, официально завершила свою карьеру в НАСА и вышла на пенсию, сообщает НАСА.

"Пегги стала настоящим символом силы духа Америки. Ее преданность науке, упорство, сила разума и желание изучать и открывать новое вдохновляли и продолжают вдохновлять не только НАСА, но и всю страну в целом. Ее уход не пройдет незамеченным для агентства, и мы благодарим ее за все то, что она сделала для страны и НАСА", — заявил Джим Бриденстайн, глава НАСА.

Пегги Уитсон сегодня остается одним из главных рекордсменов НАСА – до окончания текущей экспедиции ей принадлежит рекорд по времени, проведенному в космосе, и по числу выходов в открытый космос, совершенных женщинами-астронавтами или космонавтками.

В общей сложности, Уитсон провела 665 дней на борту станции, российских космических кораблей и американских шаттлов, и совершила 10 выходов в космос, которые продлились в общей сложности 60 часов и 21 минуту.

Первая женщина-командир начала свою карьеру в НАСА в далеком 1986 году, став одним из научных сотрудников агентства. Через 10 лет ее приняли в отряд астронавтов, и в 2002 году она совершила свой первый полет в космос в рамках одной из первых экспедиций на МКС, став первым ученым на борту станции.

Через шесть лет она получила звание командира станции, став первой женщиной, удостоенной этой почести, а в 2009 году Уитсон стала руководителем отряда астронавтов. Ее последний полет в космос состоялся в ноябре 2016 года в рамках 50 экспедиции на борту МКС.

Примечательно, что Уитсон вышла на "пенсию" фактически в тот же день, когда другая "космическая" женщина-рекордсмен, Валентина Терешкова, впервые отправилась в космос на борту корабля "Восток-6" в июне 1963 года.