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Извержение вулкана покрыло пляжи Гавайев загадочными золотыми "волосами"

17:2515.06.2018
(обновлено: 17:36 15.06.2018)
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© Фото : USGSЗолотые волосы Пеле, покрывающие берега ГавайевЗолотые волосы Пеле, покрывающие берега Гавайев
© Фото : USGS
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МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Пляжи Гавайских островов покрылись красивыми золотыми волокнами, так называемыми "волосами Пеле", контакт с которыми может вызвать мощное кровотечение и воспаления у человека и животных, сообщает Live Science.

Наполнение магматической камеры и разбухание вулкана в представлении художника
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина
Геологи научились предсказывать извержения вулкана
"Попадание этих "волос" в воду делает ее непригодной для питья без использования достаточно тонких фильтров. Представьте себе, что вы выпьете или вдохнете в себя мелкую стеклянную крошку — она вызовет воспаления во всех частях организма, куда она успеет проникнуть", — объясняет Дон Суонсон (Don Swanson), геолог из Вулканической обсерватории USGS.

Килауэа, один из самых больших и активных вулканов Гавайских островов, в очередной раз проснулся в начале мая этого года и начал заливать окружающее пространство огромным количеством лавы. Она достаточно быстро достигла берегов океана, в результате чего произошла серия взрывов, засыпавшая окрестные поселения "огненным дождем" и породившая облака ядовитых испарений.

За последние недели и месяцы вулкан уже успел уничтожить несколько озер, заливов, большую часть домов в городке Леилани-Эстейтс, два курортных поселка и перерезал множество автодорог. Попадание лавы в воды Тихого океана сделало его берега опасными для жителей Гавайев из-за "кислотных туманов" и ряда других опасных феноменов, возникших в результате химических реакций между водой и расплавленными горными породами.

Помимо "вога", концентрированных паров сернистой и соляной кислоты, Килауэа "подарила" жителям Гавайских островов еще одно опасное, но красивое зрелище – так называемые "волосы Пеле".

Последствия излияния магмы вулкана Килауэа на Гавайских островах
© Фото : Hawaii Volcano Observatory/USGS
Лава вулкана Килауэа сожгла десятки домов и испарила целое озеро

Под этим словом жители Гавайских островов и ученые понимают длинные, но очень тонкие нити вулканического стекла, окрашенные в коричневый или золотистый цвет. Они возникают в результате быстрого растягивания и охлаждения лавы, выброшенной в воздух фонтанами магмы или взрывами в магматической камере вулкана.

"Когда внутри лавы возникают пузыри, они вырываются на ее поверхность и взлетают в воздух. Их оболочка постепенно растягивается и распадается на тонкие нити длиной до 60 сантиметров, которые быстро разносятся ветром. Иногда они действительно похожи на волосы по своим размерам и облику", — продолжает ученый.

Извержение вулкана Килауэа на Гавайях, снятое с борта МКС. 14 мая 2018 года
© Фото : Twitter/A.J. (Drew) Feustel
На Гавайях объявили обязательную эвакуацию из-за извержения вулкана Килауэа

Эти острые и ломкие нити получили такое название не в честь великого бразильского футболиста Пеле, а его "тезки", гавайской богини огня и вулканов. Ее "волосы", как объясняют геологи из Вулканической обсерватории USGS, попали на пляжи Гавайев вместе с наступающей и отступающей водой океана, на поверхность которой они приземлились после извержения. 

Волосы Пеле, из-за их хрупкости и ломкости, представляют собой большую угрозу не только для посетителей пляжа, но и диких  и домашних животных, которые могут проглотить их вместе с водой, в которую упали подобные нити стекла. В прошлом, как отмечает Суонсон, "дожди" из подобных волокон уже вызывали массовую гибель крупного рогатого скота на фермах острова.

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Матч окончен
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0
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Матч окончен
0
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