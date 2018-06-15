РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

ЦЕРН начал постройку обновленной версии Большого адронного коллайдера

15:1115.06.2018
02340
© Фото : Robert Hradil, Monika Majer/ProStudio22.chКвадрупольный сверхпроводящий магнит, один из компонентов новой версии БАККвадрупольный сверхпроводящий магнит, один из компонентов новой версии БАК
© Фото : Robert Hradil, Monika Majer/ProStudio22.ch
Подпишись на ежедневную рассылку РИА Наука

Спасибо за подписку

Пожалуйста, проверьте свой e-mail для подтверждения подписки

МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Инженеры и рабочие ЦЕРН начали расширение тоннеля БАК и постройку новых галерей и комплексов, которые повысят число сталкиваемых частиц в 10 раз и позволят физикам искать следы самых редких событий в 2026 году, сообщает пресс-служба организации.

Андрей Голутвин, руководитель коллаборации SHiP в ЦЕРН и профессор НИТУ МИСиС
© Фото : пресс-служба НИТУ "МИСиС"
Трех зайцев одним ударом: как ученые ЦЕРН будут искать "новую физику"
"Проект HL-LHC позволит БАК проникнуть далеко за рамки того, что мы изначально планировали изучать, даст нам множество новых возможностей для совершения массы открытий. Он поможет нам точнее измерить свойства частиц, таких как бозон Хиггса, и понять, как работает Вселенная", — заявила Фабиола Джанотти (Fabiola Gianotti), генеральный директор ЦЕРН.

Большой адронный коллайдер был построен в 2008 году для поиска следов "частицы Бога", бозона Хиггса, последней недостающей части Стандартной модели физики. За восемь лет работы он пережил одно крупное обновление, в ходе которого энергия сталкиваемых частиц была увеличена в два раза, и несколько мелких "апгрейдов", значительно повысивших эффективность сбора данных.

БАК удалось решить свою главную задачу еще в 2012 году, примерно за год до первой плановой остановки машины и ее обновления. Впоследствии ученым удалось найти множество других редких частиц и проверить остальные аспекты Стандартной модели, однако следы новой физики, за исключением громкого фиаско с "частицей массой в 750 ГэВ", так и не удалось обнаружить.

Детектор ALICE на Большом адронном коллайдере. Архивное фото
© Фото : CERN
Большой адронный коллайдер достиг рекордного уровня мощности

Сегодня, как отмечает Джанотти, ЦЕРН официально начал постройку обновленной версии БАК, которая сможет решать подобные задачи благодаря тому, что его "светимость" – число одновременно сталкивающихся частиц – будет повышена на порядок. Начиная с 2026 года, в кольце коллайдера каждую секунду будут сталкиваться примерно 10 миллиардов протонов или сопоставимое число тяжелых ионов.

Проект обновленной версии БАК, HL-LHC, появился еще в ноябре 2011 года, задолго до того, как физики начали видеть первые намеки на существование бозона Хиггса. Он был официально одобрен ЦЕРН летом 2016 года, после чего ученые начали конструировать первые прототипы новых приборов, которые будут установлены в кольцо ускорителя в ближайшие месяцы и годы.

В общей сложности, примерно 1,2 километра из 27 километров кольца БАК будут полностью заменены на новые приборы, необходимые для фокусировки пучков частиц и повышения их "кучности" при сохранении их энергии на отметке в 13 ТэВ. В их числе – сверхпроводящие магниты, чье магнитное поле будет в 1,5 раза сильнее, чем у старых компонентов коллайдера, и инжекторы частиц, созданные в России.

Установка калориметра ATLAS. Ноябрь 2005
© Фото : ATLAS Experiment © 2016 CERN
ЦЕРН: на БАК произошло 10 000 000 000 000 000-ное столкновение частиц

В общей сложности, на это обновление будет потрачено около миллиарда евро и примерно восемь лет работ. Обновление БАК будет вестись параллельно с его текущей научной работой – физики планируют подключить новые комплексы к БАК, а также установить новые магниты и прочие компоненты в "кольцо" коллайдера во время двух больших пауз, намеченных на 2019-2020 и 2024-2026 года.

После установки всех "апгрейдов", как отмечает Джанотти, новая версия БАК в первый год работы соберет столько же данных, как за все прошлые кампании наблюдений, и поймает около 15 миллионов бозонов Хиггса, что в пять раз больше, чем ему удалось найти в прошлом году. Это продлит жизнь БАК еще на 10-20 лет и позволит ему конкурировать с ускорителями нового поколения.

Комментировать
РИА Наука
Комментировать
Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
5
Россия
0
Саудовская Аравия
Матч идёт
0
Египет
0
Уругвай
15 июня 18:00
-
Марокко
-
Иран
15 июня 21:00
-
Португалия
-
Испания
Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
5
Россия
0
Саудовская Аравия
Матч идёт
0
Египет
0
Уругвай
15 июня 18:00
-
Марокко
-
Иран
15 июня 21:00
-
Португалия
-
Испания
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена