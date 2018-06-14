Астероид Рюгю оказался похож по форме на "пышку", заявили в JAXA

МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Зонд "Хаябуса-2" получил новые фотографии астероида Рюгю, на которых можно увидеть, что он напоминает пышку или "пельмешек" по своей форме, сообщает JAXA.

"Хаябуса-2 медленно, но верно сближается с Рюгю. Сейчас зонд находится на расстоянии в 920 километров от его поверхности, что позволило нам получить фотографию, на которой диаметр астероида составляет около 10 пикселей. Если судить по этому снимку, он похож по форме на пышку или данго, сладкие шарики из рисового теста, запеченные на палочке", — пояснили ученые.

Зонд "Хаябуса-2", целью которого является изучение и забор проб с астероида Рюгю, был запущен в космос в начале декабря 2014 года. Он вернет на землю первые 100% "чистые" пробы первичной материи Солнечной системы.

Японский аппарат достиг цели в начале июня и начал длительную процедуру торможения и сближения с астероидом. Первые фотографии Рюгю, полученные зондом на прошлой неделе, помогли астрономам уточнить положение "Хаябусы-2", но не позволили понять, какой формой и какими размерами обладает астероид.

Новые снимки, которые зонд отправил на Землю сегодня ночью, оказались более удачными. На них астероид занимает на несколько пикселей, а около сотни точек, что позволило планетологам дать первые оценки его формы.

Как подозревают ученые, Рюгю, скорее всего, имеет более угловатую форму и больше похож на "пельмешек", чем на круглый шарик данго или пышку, как на то указывает текущая фотография. Этот снимок, в свою очередь, стал особенным для команды "Хаябусы-2", так как ровно восемь лет назад на Землю вернулась его предшественница, межпланетная станция "Хаябуса".

Предшественник аппарата, зонд "Хаябуса", был запущен в космос в мае 2003 года. Это единственный космический аппарат, совершивший посадку и взлет с поверхности космического тела за пределами системы Земля-Луна. В 2005 году он совершил посадку на астероид Итокава, однако из-за неполадок взятие проб грунта прошло не по плану.

Его наследник, как ожидают специалисты JAXA, вернется к Земле в конце 2020 года, если все процедуры по забору грунту пройдут по плану, и капсула с образцами материи не повредится при посадке на поверхность нашей планеты.

Забор грунта, несмотря на то, что "Хаябуса-2" уже достигла Рюгю, произойдет совсем нескоро. Сначала зонд должен определить свою точную орбиту и скорректировать ее, если возникнет такая необходимость, а затем — всесторонне изучить структуру недр и рельеф астероида.

Только после этого межпланетная станция сблизится с поверхностью Рюгю и сбросит на нее своеобразный "взрывпакет", который обнажит и выбросит нетронутый материал из недр астероида. "Хаябуса-2" соберет эту пыль и гальку, левитирующую в вакууме, во время второго пролета над этой точкой.