Астероид Рюгю оказался похож по форме на "пышку", заявили в JAXA

МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Зонд "Хаябуса-2" получил новые фотографии астероида Рюгю, на которых можно увидеть, что он напоминает пышку или "пельмешек" по своей форме, сообщает JAXA.
Зонд "Хаябуса-2", целью которого является изучение и забор проб с астероида Рюгю, был запущен в космос в начале декабря 2014 года. Он вернет на землю первые 100% "чистые" пробы первичной материи Солнечной системы.
Японский аппарат достиг цели в начале июня и начал длительную процедуру торможения и сближения с астероидом. Первые фотографии Рюгю, полученные зондом на прошлой неделе, помогли астрономам уточнить положение "Хаябусы-2", но не позволили понять, какой формой и какими размерами обладает астероид.
Новые снимки, которые зонд отправил на Землю сегодня ночью, оказались более удачными. На них астероид занимает на несколько пикселей, а около сотни точек, что позволило планетологам дать первые оценки его формы.
Как подозревают ученые, Рюгю, скорее всего, имеет более угловатую форму и больше похож на "пельмешек", чем на круглый шарик данго или пышку, как на то указывает текущая фотография. Этот снимок, в свою очередь, стал особенным для команды "Хаябусы-2", так как ровно восемь лет назад на Землю вернулась его предшественница, межпланетная станция "Хаябуса".
Предшественник аппарата, зонд "Хаябуса", был запущен в космос в мае 2003 года. Это единственный космический аппарат, совершивший посадку и взлет с поверхности космического тела за пределами системы Земля-Луна. В 2005 году он совершил посадку на астероид Итокава, однако из-за неполадок взятие проб грунта прошло не по плану.
Его наследник, как ожидают специалисты JAXA, вернется к Земле в конце 2020 года, если все процедуры по забору грунту пройдут по плану, и капсула с образцами материи не повредится при посадке на поверхность нашей планеты.
Забор грунта, несмотря на то, что "Хаябуса-2" уже достигла Рюгю, произойдет совсем нескоро. Сначала зонд должен определить свою точную орбиту и скорректировать ее, если возникнет такая необходимость, а затем — всесторонне изучить структуру недр и рельеф астероида.
Только после этого межпланетная станция сблизится с поверхностью Рюгю и сбросит на нее своеобразный "взрывпакет", который обнажит и выбросит нетронутый материал из недр астероида. "Хаябуса-2" соберет эту пыль и гальку, левитирующую в вакууме, во время второго пролета над этой точкой.